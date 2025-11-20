Helena Bonham Carter trauert um ihren Cousin David (†89)

Helena Bonham Carter (59) trauert um ihren geliebten Cousin David Pryce-Jones, der im Alter von 89 Jahren friedlich in seinem Zuhause verstorben ist, wie DailyMail berichtet. Der Autor und Historiker, bekannt für seine scharfsinnigen Werke, hinterlässt seine Ehefrau Clarissa sowie drei seiner vier Kinder, Adam, Candida und Jessica. David war eine bedeutende Stimme der literarischen Welt und schrieb unter anderem Memoiren, die das bewegte Leben ihrer gemeinsamen, teils exzentrischen Familie beleuchteten. Die Familie hat dazu aufgerufen, im Gedenken an David an die Wohltätigkeitsorganisation Blood Cancer UK zu spenden.

Der Verfasser zahlreicher Bücher war ein wichtiger Bestandteil von Helenas Forschungsreise zu ihrer Familiengeschichte, die in der Dokumentationsreihe "My Grandparents' War" bei Channel 4 festgehalten wurde. Besonders sein Werk "Fault Lines" trug dazu bei, die Geschichte ihrer mütterlichen Wurzeln besser zu verstehen. Mit seiner Hilfe konnte Helena tief in die Vergangenheit ihrer Familie eintauchen, die durch europäische Adelsgeschlechter, Konflikte und Heldenmut geprägt war. David selbst wuchs in diesen außergewöhnlichen Kreisen auf und hinterließ mit seinen Werken einen bleibenden Eindruck über das Leben seiner Generation. "Das wäre eine großartige Sitcom oder ein Drama", sagte Helena über die Kriegserlebnisse der Familie. "Es gab so viele Charaktere, so dramatisch, lustig und verrückt. Und David hat das alles eingefangen."

Neben ihren außergewöhnlichen Leistungen in Film und Theater ist die "The Crown"-Darstellerin auch bekannt dafür, Familie groß zu schreiben. Zuletzt sorgte ihre Tochter Nell für Aufsehen, die gemeinsam mit ihrer Mutter das Gesicht einer Schmuckkampagne wurde. Mit Ex-Partner Tim Burton (67) hat sie ein weiteres gemeinsames Kind, Sohn Billy. David war für sie nicht nur ein Chronist ihrer Geschichte, sondern auch ein naher Vertrauter, der ihre Erinnerungen mit seinen Erzählungen bereicherte. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin von einem Verwandten, der ihrer Familie eine Stimme verlieh und die Verbindung zu ihren Wurzeln lebendig hielt.

Getty Images Helena Bonham Carter im Januar 2023

Getty Images Helena Bonham Carter bei den BAFTA TV Awards, 2021

