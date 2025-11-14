Helena Bonham Carters Tochter Nell gibt ihr Modeldebüt

Helena Bonham Carter (59) und ihre 17-jährige Tochter Nell Burton sind nun Teil einer gemeinsamen Kampagne des Schmucklabels Larkspur & Hawk. Die Kampagne, die anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Marke entstand, markiert zugleich Nells Modeldebüt. Mutter und Tochter präsentieren die Kollektion "The Palette", die für ihre leuchtend bunten Edelsteine bekannt ist. Für das Shooting trug Helena pastellrosa getönte Locken, während Nell in einem traumhaften pinkfarbenen Kleid erstrahlte. Laut Hello! trugen sie Schmuckstücke im Wert von über 18.500 Dollar.

Hinter der funkelnden Kampagne steht zudem eine langjährige Freundschaft zwischen Helena und Designerin Emily Satloff. Die Marke setzt seit Jahren auf die historische Foiling-Technik des 18. Jahrhunderts, bei der farbige Folien Edelsteinen zusätzliche Strahlkraft verleihen. Die emotionale Bedeutung der Kampagne wird zudem durch ein besonderes Detail unterstrichen: Nell trug ein Rivière-Collier, das Helena einst von ihrer Mutter geschenkt bekam und bis heute täglich trägt. "Es fühlt sich an, als würde ich ein Stück von ihr überallhin mitnehmen, wohin ich auch gehe", verriet Helena laut Page Six. "Eines Tages wird es an meine eigene Tochter, Nell, weitergegeben, wenn sie es nicht vorher stiehlt!"

Diese Zusammenarbeit von Helena und Nell ist ein weiteres Highlight in der engen und liebevollen Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Tim Burton (67) zog Helena Nell und ihren älteren Bruder Billy groß, die in ihrer Kindheit weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten wurden. In den letzten Jahren zeigten sich beide jedoch bei Premieren ihrer Eltern – etwa zu Tim Burtons "Dumbo" oder Helenas "Alice im Wunderland". Mit dieser Kampagne tritt Nell nun endgültig ins Rampenlicht und beweist, dass sie die kreative Ader ihrer berühmten Eltern in sich trägt.

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

Getty Images Nell Burton und Helena Bonham Carter, Juni 2025

Getty Images Nell Burton, Tim Burton und Billy-Ray Burton, Oktober 2021