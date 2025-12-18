"Charakterlos": Sarah Fergusons Mutter lästerte über Andrew

Ein weiterer Tiefschlag für Andrew Mountbatten Windsor (65): Ausgerechnet Sarah Fergusons (66) Mutter, Susan Barrantes, lästerte in einem Interview mit dem italienischen Magazin Gente über ihren ehemaligen Schwiegersohn und erklärte, ihm fehle es an "Charakter". Die Worte stammen aus den 90er-Jahren, wurden aber nun im Zusammenhang mit dem Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" des Autors Andrew Lownie erneut zitiert. Andrew, einst als Lieblingssohn der Queen gehandelt, und Sarah hatten 1986 in London geheiratet, trennten sich 1992 und ließen sich 1996 scheiden. Trotzdem wohnten sie später gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor – doch auch das steht Berichten zufolge vor dem Aus.

In dem Buch greift Lownie Aussagen von Menschen auf, die Andrew und Sarah nahestanden – darunter eben auch Susans harsche Einschätzung. Die einstige Dokumentarfilmerin, die 1998 bei einem Autounfall starb, sagte über Andrew: "Er ist ein gut aussehender Junge und hat ein Herz aus Gold. Aber er hat einfach keinen Charakter – absolut keinen. Wenn er nur Charakter hätte, wäre vielleicht seine Ehe nicht gescheitert."

Das einstige Ex-Paar hat in diesem Jahr gleich mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Nach anhaltenden Kontroversen um Andrew wurden ihm seine Titel und Ehren entzogen, zudem müssen Andrew und Sarah die 30-Zimmer-Residenz Royal Lodge verlassen, in der sie seit 2004 lebten. Hintergrund sind vor allem die jahrelangen Schlagzeilen um Andrews Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Andrew bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Epstein-Anklägerin Virginia Giuffre (†41) und weist jegliches Fehlverhalten zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, 2024

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019