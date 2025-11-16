Diese Rolle nahm Gary Oldman nur wegen Geldproblemen an

Gary Oldman (67) hat im Podcast "Happy Sad Confused" nun eine ungewöhnlich offene Anekdote aus seinem Leben erzählt, die selbst eingefleischte Fans des Schauspielers überraschen dürfte. Im Gespräch mit dem Moderator Josh Horowitz sprach er über den Film "Tiptoes" – eine Rolle, die er rückblickend kaum noch verteidigen mag. Der Grund, weshalb er sie angenommen hatte, waren erhebliche Geldprobleme, mit denen er Anfang der 2000er Jahre zu kämpfen hatte. Der Brite befand sich zu dieser Zeit in einer schwierigen Phase: frisch geschieden, mit finanziellen Sorgen und als alleinerziehender Vater lebte er zur Miete unter dem ikonischen Hollywood-Schriftzug. "Wir hatten nicht einmal Möbel", erinnerte sich der Schauspieler. "Gott sei Dank gab es Ikea."

In dem Film "Tiptoes" spielt er Rolfe, den kleinwüchsigen Zwillingsbruder von Matthew McConaugheys (56) Figur. Die Entscheidung, den 67-Jährigen in dieser Rolle zu besetzen, stieß schon damals auf Kritik. Gary selbst erzählte im Podcast, wie er auf Knien spielte und versuchte, die Stimme von Matthew nachzuahmen, um als dessen Bruder authentisch zu wirken. Vom Film selbst hat er jedoch keine guten Erinnerungen: "Ich habe ihn nie gesehen", gab er scherzhaft zu. Dass er den Job damals annahm, war eine reine Notwendigkeit. Nach fast zwei Jahren ohne nennenswerte Aufträge und einem Schauspielerstreik standen die Rechnungen im Vordergrund. "Ich musste irgendwie arbeiten", gestand Gary, der auch zugab, dass er die Rolle heute nicht mehr spielen würde.

Privat ist der Schauspieler für seinen schwarzen Humor und seine Bodenständigkeit bekannt, worauf er sich in schwierigen Zeiten verlassen konnte. Gary, der heute zu den renommiertesten Stars Hollywoods zählt, verarbeitete die damalige Krise, indem er sich wieder auf seine Arbeit konzentrierte. Viele kennen ihn aus Filmen wie "Die dunkelste Stunde", für den er einen Oscar gewann, oder der Harry Potter-Reihe. Trotzdem hat er sich immer als Familienmensch gesehen, was ihn damals auch dazu bewog, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Die Episode rund um "Tiptoes" zeigt jedoch, dass selbst die größten Stars manchmal schwere Entscheidungen treffen müssen, um über Wasser zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Star Gary Oldman, 2018

Anzeige Anzeige

Imago Gary Oldman am Set des Films "Tiptoes", Hollywood 2004

Anzeige Anzeige

Gary Oldman als Sirius Black in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige