Gute Nachrichten für alle Fans von The Crown! Erst seit vergangenem Sonntag läuft die mittlerweile vierte Staffel der beliebten Royal-Serie auf Netflix. Die neuen Folgen lassen die Herzen der Community des britischen Königshauses höherschlagen, denn zum ersten Mal kommt auch Prinzessin Diana (✝36) – gespielt von Emma Corrin – darin vor. Und schon nach wenigen Tagen fordern die Zuschauer Nachschub! Und den sollen sie auch bekommen: Offenbar wird momentan tatsächlich eine fünfte "The Crown"-Staffel geplant…

Laut Informationen, die dem Onlineportal Deadline vorliegen, muss sich das Publikum zwar noch etwas in Geduld üben: Die Dreharbeiten würden demnach im Juni 2021 starten. Das wiederum bedeutet, dass eine fünfte Season eher erst 2022 über die Bildschirme flimmern könnte. Die Geschichte soll im Jahr 1992 einsetzen – welche Ereignisse dabei genauer erzählt werden, ist noch nicht bekannt. In dem besagten Jahrzehnt ließ sich Prinzessin Anne (70) von Mark Phillips scheiden, Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (61) trennten sich und außerdem kündigten Prinz Charles (72) und Lady Di ihre Trennung an.

Die Besetzung der Royal-Charaktere soll schon feststehen. Demnach wird Queen Elizabeth II. (94) von Harry Potter-Star Imelda Staunton (64) gespielt. Game of Thrones-Darsteller Jonathan Pryce (73) schlüpft in die Rolle von Prinz Philip (99). Die Schwester der Königin, Prinzessin Margaret (✝71), wird von Lesley Manville verkörpert – und Prinzessin Diana wird in dieser Zeitspanne von Elizabeth Debicki dargestellt.

Netflix / Des Willie Helena Bonham Carter in "The Crown"

Getty Images Imelda Staunton im Oktober 2019

Getty Images Elizabeth Debicki, Schauspielerin

