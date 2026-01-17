David Bowies letzte zwei Worte an besten Freund Gary Oldman

Zehn Jahre nach dem Tod von David Bowie (†69) kommen berührende Details aus den letzten Tagen des Musikers ans Licht: In New York, wo der Sänger am 10. Januar 2016 seinem Krebsleiden erlag, skypt er kurz zuvor noch regelmäßig mit seinem engen Freund Gary Oldman (67). Jeden Sonntag schalteten sich der Schauspieler und die Rock-Ikone per Video zusammen, David berichtete von seinem Gesundheitszustand, Gary hörte zu. Bei ihrem letzten Gespräch hakt die Verbindung, das Abschiednehmen zieht sich in die Länge – bis David, wie Gary der Zeitung The Telegraph schilderte, mit zwei derb-liebevollen Worten den Anruf beendet. Für Gary waren diese letzten Sekunden am Bildschirm "so wunderbar David" und ein typisch ironischer Abgang des Superstars.

Gary erzählte, wie der Musiker an diesem Tag immer wieder versuchte, den Anruf zu beenden, die Skype-Verbindung aber nicht richtig trennen wollte. "Wir haben geskypt und du weißt, wenn du auflegen willst, manchmal drückst du den Knopf und es klappt nicht", sagte der Schauspieler. David verabschiedete sich mit einem lockeren "Okay, wir reden nächste Woche", drückte wieder auf den Button, blickte in die Kamera und rief lachend "Geh weg, geh weg" – dann, so Gary, folgte ein trockenes "F*** off", bevor der Bildschirm schwarz wurde. Auch seine Krebsdiagnose hatte der Künstler zuvor mit makabrem Witz geteilt: In einer E-Mail schrieb David, er habe "gute Nachrichten und schlechte Nachrichten". "Die schlechte Nachricht ist, ich habe den großen C", zitierte Gary ihn. Darunter habe David hinzugefügt: "Die gute Nachricht ist, ich habe meine Wangenknochen zurück", ein Satz, den Gary im Nachhinein als "dunkel, süß und lustig" beschrieb.

Wie tief die Freundschaft der beiden ging, zeigte Gary später in der "Drew Barrymore Show", als er von gemeinsamen Urlaubsmomenten erzählte. Auf einer Jacht nahe der Karibikinsel Mustique sei er einmal durch das Boot gelaufen, um an Land zum Abendessen zu fahren. Plötzlich sah er David barfuß, in Shorts, auf dem Deck sitzen, die Gitarre im Schoß, leise "Space Oddity" zupfend. Der Sänger habe nur kurz hochgesehen und gesagt, er sei "nur ein bisschen am Rumprobieren". Für den Schauspieler war das der Augenblick, in dem es ihn innerlich förmlich traf: Nach Jahren der Freundschaft schoss ihm der Gedanke durch den Kopf: "Du bist David Bowie." Dieser leise, fast alltägliche Moment auf dem Boot blieb Gary als ganz persönliche Erinnerung an den Menschen hinter der Legende – an den Freund, der bis zum Schluss mit schwarzem Humor und Gelassenheit auf sein eigenes Schicksal blickte.

Collage: Getty Images, Frazer Harrison/Getty Images Collage: David Bowie und Gary Oldman

Getty Images David Bowie im Wembley Stadion, 1976

Getty Images Gary Oldman im Mai 2023

