Orlando Blooms Muskelwunder: 10 Kilo für Ritterrolle

Orlando Bloom (49) steigt wieder in den Sattel der großen Historienbilder: Ridley Scotts (88) "Königreich der Himmel" ist jetzt bei Disney Plus zu sehen und zeigt den Schauspieler in einer Form, die viele überraschen dürfte. Für die Rolle des Schmieds Balian, der im 12. Jahrhundert nach Jerusalem aufbricht, legte Orlando fast 10 Kilogramm Muskelmasse zu. Gedreht wurde das Epos an Originalschauplätzen, mit Liam Neeson (73) als Mentor Godfrey an seiner Seite. Das 130-Millionen-Euro-Abenteuer kommt in der bei Disney Plus verfügbaren Kinofassung auf rund zweieinhalb Stunden und schickt die Zuschauer mitten hinein in Intrigen, Ehre und blutige Schlachten.

Ridley Scott setzte 2005 auf monumentale Bilder und eine packende Heldenreise: Der von Trauer gezeichnete Balian verlässt seine Heimat, lernt unter Godfreys Anleitung das Handwerk des Ritters und wird in Jerusalem auf die Probe gestellt. Wer keinen Zugang zu Disney Plus hat, kann den Film auch digital leihen oder kaufen, etwa bei Amazon, Sky, Magenta TV oder Apple TV. Trotz beeindruckender visueller Umsetzungen spielte "Königreich der Himmel" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 218 Millionen Euro seine Produktionskosten nur mäßig ein, wie Moviepilot berichtet.

Abseits der Leinwand bleibt Orlando, der vielen als Legolas aus "Der Herr der Ringe" und als Will Turner aus "Fluch der Karibik" vertraut ist, der Mann, der für eine Rolle gern die Extra-Meile geht. Freunde berichten, dass der Schauspieler sein Training für "Königreich der Himmel" diszipliniert in den Alltag einbaute, zwischen Fechtstunden und Reitübungen kaum einen freien Tag ließ und sich strikt an Ernährungspläne hielt. Hinter den Kulissen suchte er am Set gern die Nähe zum Team, tauschte sich mit Stuntleuten über Bewegungsabläufe aus und blieb auch nach Drehschluss auf dem Pferd, um Sicherheit zu gewinnen. Diese Mischung aus Hingabe und Kameradschaft prägte die Arbeit – und erklärt, warum seine Verwandlung im Film so überzeugend wirkt.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom, Oktober 2024

Imago Orlando Bloom, Schauspieler