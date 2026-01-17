49. Geburtstag: Orlando Bloom tanzt mit der LGBTQ-Elite

Orlando Bloom durfte am 13. Januar seinen 49. Geburtstag zelebrieren. Diesen besonderen Anlass feierte der Hollywoodstar jedoch nicht einfach daheim. Stattdessen schloss er sich einer Party zur Gay Ski Week im verschneiten Aspen an. Insider plauderten gegenüber Page Six aus: "Er war etwa drei Stunden lang auf der Tanzfläche und führte eine Polonaise an." Augenzeugen zufolge seien ihm unzählige Drinks spendiert worden. "Er feierte seinen Geburtstag in vollen Zügen", verriet eine Quelle.

Zu den Gästen der exklusiven Party gehörten die bekanntesten "Power Gays" Hollywoods, wie zum Beispiel "Queer Eye for the Straight Guy"-Berühmtheit Thom Filicia, Realitystar Rene Fris und Fitnessunternehmer Joey Gonzalez. Orlando (49) fühlt sich in Aspen sichtlich zu Hause. Die Berge Colorados sind dem Herr der Ringe-Darsteller vertraut. Während seiner Beziehung mit Katy Perry (41) besuchte das Paar die beliebte Skiregion regelmäßig.

Während Orlando seine Freiheiten als Single-Mann genießt, befindet sich Katy bereits wieder in einer festen Beziehung. Nachdem monatelang Gerüchte über die Sängerin und den Politiker Justin Trudeau (54) die Runde gemacht hatten, gab es im Dezember Klarheit. Die "Lifetimes"-Interpretin teilte am Nikolaustag ein Pärchenfoto der beiden aus Tokio auf Instagram. Wange an Wange lächelten die zwei Turteltauben darauf in die Kamera. Die Trennung von Orlando scheint die Musikerin erfolgreich verarbeitet zu haben.

Imago Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025