Will besseren Kontakt: Pamela Anderson vermisst Ex Tommy

Pamela Anderson (58) macht es offiziell: Die Schauspielerin vermisst ihren Ex-Mann Tommy Lee (63) – und griff zu einer ungewöhnlichen Geste. In einem Gespräch bei SiriusXM erzählte die Baywatch-Ikone, sie habe versucht, dem Mötley-Crüe-Schlagzeuger ein Glas eingelegte Gurken zu schicken. "Ich frage immer nach ihm. Ich habe versucht, ihm eingelegte Gurken zu senden", sagte Pamela. Das war kein Zufall, sondern ein Versuch, die Funkstille zu durchbrechen. Wann sie zuletzt miteinander gesprochen haben? Das liegt laut Pamela schon länger zurück. Wo man sich sicher wiedersehen wird, steht hingegen fest: bei der Hochzeit ihres Sohnes Dylan im Juni, wenn auch mit Tommys neuer Ehefrau an seiner Seite.

Pamela erklärte im Radio, ihre Söhne Brandon (29) und Dylan sähen ihren Vater regelmäßig, sie selbst aber höre kaum von ihm. Auf Nachfrage des Moderators deutete sie an, dass das möglicherweise mit Tommys Ehe zu tun haben könnte. "Ich vermisse ihn, und jetzt, wo die Kinder heiraten und wir Enkelkinder bekommen, werden wir immer auf irgendeine Weise miteinander verbunden sein", fügte Pamela hinzu. Die gemeinsame Vergangenheit bleibt unauslöschlich: 1995 heirateten sie wenige Wochen nach dem Kennenlernen, 1998 folgte die Scheidung nach einer von Skandalen überschatteten Ehe, einschließlich des Diebstahls ihres privaten Videos und der Verurteilung von Tommy wegen Misshandlung. 2008 versuchten sie es kurzzeitig erneut, bevor ihre Wege wieder auseinanderliefen.

Die beiden sind seit Jahrzehnten miteinander verwoben – nicht nur als frühere Eheleute, sondern vor allem als Eltern. Pamela spricht oft warm über ihre Söhne, die zwischen Glamour und Schlagzeilen groß wurden. Brandon wagte früh eigene Schritte vor die Kamera, während Dylan vermehrt mit Musik in Verbindung gebracht wird und nun seine Hochzeit plant. Kleine Gesten wie Pamelas Gurkenglas zeigen, dass sie den direkten Draht und Versöhnung sucht, ohne große Worte. In Interviews gab die Schauspielerin in der Vergangenheit Einblicke in das Familienleben, das zwischen Tourneen, Drehs und öffentlicher Aufmerksamkeit immer wieder neu justiert werden musste. Dass sie ausgerechnet mit einer humorvollen, fast nostalgischen Botschaft anklopft, passt zu der Kanadierin, die die großen Aufreger lieber der Vergangenheit überlässt. Ihr gestohlenes Sextape wurde zu einem der ersten großen Prominentenskandale im Internetzeitalter, von dem beide finanziell jedoch nie profitiert haben.

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im Mai 1999

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson und Dylan Lee, 2023

Getty Images Tommy Lee und Brittany Furlan im März 2019