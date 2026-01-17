Mut zur Natürlichkeit: So inspiriert Pamela Anderson Frauen

Pamela Anderson (58) sorgt wieder für Gesprächsstoff: Bei den WWD Style Awards 2026 im Regent Santa Monica Beach erzählte die Schauspielerin im Gespräch mit Hello!, dass sie die anhaltende Aufregung um ihren No-Make-up-Look immer noch verblüffe. Sie verzichtet seit 2019 auf Make-up, öffentlich wahrgenommen wurde das aber erst 2023, als sie während der Paris Fashion Week ungeschminkt erschien. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Wirbel verursache oder dass es jemandem auffällt, also ist es eine schöne Überraschung", sagte Pamela. Besonders berührend sei für sie, wenn Frauen auf sie zukämen und erzählten, wie sehr ihre Töchter davon inspiriert seien. "Ich dachte nicht, dass ich das sein würde", erklärte sie.

Im Gespräch mit Hello! beschreibt Pamela den Wandel von ihrem früheren Image zur heutigen Version von sich selbst. Sie galt lange als Sexsymbol mit platinblonden Haaren, schwerem Glamour-Make-up und aufsehenerregenden Outfits und spricht nun offen darüber, dass diese Figur im Grunde eine "cartoonartige" Rolle gewesen sei, mit der sie bewusst gespielt habe. Nach ihrem Rückzug aus dem Rampenlicht 2019 kehrte sie 2022 mit ihrem Broadway-Debüt in "Chicago" zurück, dazu kamen die erfolgreiche Netflix-Doku "Pamela, A Love Story" und ihre Autobiografie "Love, Pamela", die ihr sogar eine Emmy-Nominierung einbrachten. 2024 folgte mit Gia Coppolas Film "The Last Showgirl" die Rolle, die sie selbst "die Rolle, auf die ich meine ganze Karriere gewartet habe" nannte – samt Golden-Globe- und SAG-Nominierungen. Bereits 2023 erklärte sie in der "Today Show": "Ich fühle mich viel wohler in meiner eigenen Haut, aber ich bin auch in einer Branche, die sich sehr auf Schönheit konzentriert. Und da dachte ich mir: 'Ich werde die Schönheit jetzt herausfordern.'"

Pamela, die lange als Sexsymbol mit platinblondem Haar, starkem Make-up und gewagter Mode gesehen wurde, legt heute den Fokus auf Gelassenheit und Begegnungen. Sie genießt es, wenn Fans sie ansprechen und über Selbstakzeptanz sprechen. Die Schauspielerin beschreibt, dass echte Schönheit für sie von innen komme und man das "Spiel" nicht mitspielen müsse. Aus den Gesprächen mit Müttern und Töchtern zieht sie Kraft, während sie sich privat bewusst zurücknimmt und öffentliche Auftritte sorgfältig auswählt. Der neue Minimalismus ist für sie nicht nur ein Stil, sondern auch ein Lebensgefühl, das an frühere Zwänge keine Bühne mehr abtritt und Nähe statt Distanz zulässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson im Mai 2025 auf der Met Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin