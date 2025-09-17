Er wird neuer Partner von Wotan Wilke Möhring im "Tatort"

Der Tatort bekommt Verstärkung: Denis Moschitto (48) wird künftig neben Wotan Wilke Möhring (58) alias Kommissar Thorsten Falke als fester Partner ermitteln. Das hat der NDR nun bekanntgegeben. In der Rolle des hochbegabten Cyber-Kriminalisten Mario Schmitt bringt Denis frischen Wind in die ARD-Krimireihe. Der erste gemeinsame Fall des neuen Duos, "Tatort: Ein guter Tag/Schwarzer Schnee", ist ein besonderes Highlight in der Geschichte der Serie: Der zweiteilige Krimi wird als 180-minütiges Special am 21. Dezember 2025 direkt hintereinander im Ersten ausgestrahlt.

Das spektakuläre Debüt führt die Ermittler in die brisante Welt der Mocro-Mafia, jugendlicher Auftragskiller und des internationalen Drogenhandels. Der Fall beginnt mit dem mysteriösen Verschwinden eines Autohändlers nahe Emden und zieht sich bis in die Niederlande. Unterstützung bekommen Falke und Schmitt dabei von der niederländischen Kommissarin Lynn de Baer, gespielt von Gaite Jansen. Hinter der Kamera stehen die Regiegrößen Hans Steinbichler und Alexander Adolph, die den Fall zu einem intensiven und packenden Thriller machen.

Für Denis ist die Zusammenarbeit mit dem 58-Jährigen ein lang gehegter Wunsch: "Wotan ist für mich einfach der perfekte Partner", erklärte der Schauspieler laut dem Presseportal überzeugt. Auch Wotan, der ab Oktober zudem als neuer Wer weiß denn sowas?-Teamkapitän im Ersten zu sehen sein wird, zeigt sich begeistert von der neuen Dynamik, die sein neuer Partner in die Serie bringt. Er deutet an, dass die beiden Charaktere nicht nur beruflich, sondern auch menschlich Interessantes zu bieten haben. Die Premiere des ersten Teils wird bereits am 27. September auf dem Filmfest Hamburg gefeiert, ein weiterer gemeinsamer Fall ist schon in Arbeit. Fans können sich also auf viele spannende Einsätze von Falke und Schmitt freuen.

Wotan Wilke Möhring bei der "Gletschergrab"-Premiere im März 2023

Denis Moschitto, "Liebesdings" Premiere, 2022

Wotan Wilke Möhring, Schauspieler

