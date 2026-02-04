"Stressvolle Zeiten": Sylvie Meis reflektiert Trennungen

Sylvie Meis (47) zeigte sich auf der Berlin Fashion Week in bester Laune, doch hinter der Moderatorin liegen bewegte Zeiten. In einem Interview mit Gala sprach die 47-Jährige offen über schwierige Phasen in ihrem Leben, insbesondere über schmerzhafte Trennungen. Erst im Oktober endete nach eineinhalb Jahren ihre Beziehung mit Patrick Gruhn. Doch Sylvie hat gelernt, solche Umbrüche zu bewältigen. "Ich glaube, es ist wichtig, dass man bei sich selbst bleibt, meditiert, manifestiert und positive Gedanken setzt, auch in chaotischen Zeiten", erklärte sie.

Mit beeindruckender Offenheit berichtete die Niederländerin, wie sie in ihrem Leben immer wieder herausfordernde Situationen überstanden hat. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose 2009 muss sie sich besonders auf ihre mentale Stärke fokussieren. Auch schmerzhafte persönliche Einschnitte wie die Scheidung von Rafael van der Vaart (42), der Vater ihres Sohnes, oder das Aus ihrer zweiten Ehe mit Niclas Castello haben sie geprägt. Neben diesen beiden Ehen lagen auch Beziehungen mit Wim Beelen, Bart Willemsen und zuletzt Patrick Gruhn hinter ihr, wie Tag 24 berichtet. Doch Sylvie ist sich sicher: Mit Disziplin und positivem Denken lassen sich selbst schwierige Zeiten überwinden.

Heute bezeichnet sich das Model als Single-Lady und sieht das Leben als Geschenk, aus dem sie das Maximale herausholen möchte. Trotz aller Rückschläge strahlt Sylvie Lebensfreude und Zuversicht aus. Sie spricht ehrlich darüber, wie sie durch Meditation und Fokus ihre Resilienz aufgebaut hat, und setzt auf Stärke und Selbstvertrauen, die sie sich über Jahre hinweg erarbeitet hat. Ihr Sohn ist dabei eine wichtige Säule in ihrem Leben, und die enge Bindung zwischen Mutter und Kind gibt ihr Kraft, auch in herausfordernden Phasen positiv zu bleiben.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, 2024 in Wien

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Moderatorin Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025