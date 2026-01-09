Brad Pitt hielt Leonardo DiCaprios Eltern für Film-Statisten

Ein kurzer Moment am Set wurde zur Anekdote, die Hollywood liebt: Leonardo DiCaprio (51) erinnert sich daran, wie er während der Dreharbeiten zu Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time in Hollywood" seinen Vater und seine Stiefmutter mitbrachte – und Brad Pitt (62) die beiden glatt für Statisten hielt. Es passierte laut Entertainment Weekly in Los Angeles, als sie aus dem legendären Musso & Frank’s auf den Hollywood Boulevard abbogen. Leonardo zeigte auf das Paar, das neben ihnen vorbeiflaniert, und sagte zu Brad, das seien seine Eltern. Der Co-Star lachte nur und winkte ab. An dem Drehtag im 1969-Setting, mitten zwischen Kostümen, Komparsen und Retro-Kulissen – passten die zwei perfekt gekleideten Besucher einfach zu gut ins Bild.

Gegenüber dem Time Magazine schilderte Leonardo die Szene mit hörbarem Vergnügen: "Das ist mein Vater und das ist meine Stiefmutter", habe er gesagt. "Ha, ha. Ja, klar", habe Brad geantwortet. Selbst als Leonardo nachlegte, er wisse, dass die beiden wie echte Komparsen wirken, aber genau so kleideten sie sich jeden Tag, blieb Brad skeptisch. Der Oscarpreisträger erklärte, warum der Look so täuschend echt war: Seine Stiefmutter sei Sikh, sein Vater komme aus der "Hippie-Gegenkultur" und habe in den 70ern viel mit der Underground-Kunstszene von Los Angeles zu tun gehabt. In Tarantinos sorgfältig rekonstruiertem Spätsechziger-Universum verschmolz dieser Stil nahtlos mit der Filmwelt um Rick Dalton und Cliff Booth, gespielt von Leonardo und Brad, in der auch Margot Robbie (35), Austin Butler (34), Margaret Qualley (31) und Timothy Olyphant (57) mitwirkten. "Es war ein unglaublicher Moment. Den vergesse ich nie", sagte Leonardo.

Leonardo zeigte stets tiefen Respekt vor der filmischen Arbeit und den kreativen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Dennoch hat er sich in der Vergangenheit explizit gegen eine Karriere als Regisseur ausgesprochen. Er bewundert die Arbeit hinter der Kamera, wie sie beispielsweise von Martin Scorsese (83), einem engen Wegbegleiter seiner Schauspielkarriere, geleistet wird, fühlt sich aber nicht dazu berufen, selbst Regie zu führen. Für Leonardo bleibt die Schauspielerei seine wahre Leidenschaft, während er es genießt, in Projekten wie denen von Tarantino in enge Zusammenarbeit mit Kollegen wie Brad zu treten.

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio im Juli 2019

Getty Images Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in Cannes