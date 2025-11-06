Weingut-Fehde: Brad Pitt fordert 30 Millionen von Angelina

Der Streit zwischen Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (50) um das französische Weingut Château Miraval geht in die nächste Runde. Wie aus neuen Gerichtsdokumenten hervorgeht, fordert der Schauspieler umgerechnet 30 Millionen Euro Schadensersatz von seiner Ex-Frau. Der Grund: Angelina soll ihre Anteile an der gemeinsamen Weinproduktion im Jahr 2021 ohne seine Zustimmung an Tenute del Mondo, eine Tochtergesellschaft der Stoli Group, verkauft haben, wie People berichtet. In einer E-Mail ihres Anwaltsteams vom November 2023 wird die geforderte Summe bestätigt. Zudem wird Brad vorgeworfen, selbst notwendige Dokumente zurückzuhalten, während er von Angelina die Offenlegung von Unterlagen verlangt. Die nächste Anhörung in diesem Fall ist für den 17. Dezember angesetzt.

Die Auseinandersetzungen um Château Miraval, das die beiden einst als verheiratetes Paar kauften, dauern bereits mehrere Jahre an. Brad behauptet, dass es eine Vereinbarung gab, die den Verkauf der Anteile nur mit gegenseitiger Zustimmung erlaubte, was Angelina bestreitet. Ihr rechtliches Team wirft Brad vor, mit der Klage Druck auszuüben und Vorwürfe zu benutzen, um sie zu kontrollieren. In einem Statement an People erklärte Angelinas Anwalt Paul Murphy, dass die Klage die Fortsetzung eines jahrelangen Musters sei. "Herr Pitts Versuch, auf ihre privilegierten Anwaltsdokumente zuzugreifen, bestätigt nur seine Absicht, sie zu belästigen und zu kontrollieren", schildert der Jurist.

Angelina und Brad kauften das Weingut 2011, nachdem sie es bereits seit 2008 regelmäßig für Urlaube gemietet hatten. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2014 bezeichneten sie das Anwesen oft als Rückzugsort. Das Château in der Provence wurde nicht nur zu einem Symbol ihrer gemeinsamen Jahre, sondern auch zu einem erfolgreichen Geschäft. Seit ihrer Trennung 2016 stecken Brad und Angelina jedoch in einem Dauerstreit um das Weingut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt, September 2024