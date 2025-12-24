Knallrotes Auto: Dagi Bees Söhnchen Nelio wird schon vier

Dagi Bee (31) hat allen Grund zu feiern – denn ihr Sohn Nelio ist heute vier Jahre alt geworden! Einen Tag vor Weihnachten wurde der große Tag mit einer besonderen Party eingeläutet. Auf Instagram ließ die Influencerin ihre Fans an der liebevollen Deko teilhaben: Blau-weiße Luftballons schmückten das Wohnzimmer, während der Tannenbaum für weihnachtliche Stimmung sorgte. Doch das Highlight wartete woanders: Mit strahlenden Augen rannte Nelio auf ein knallrotes Mini-Auto zu, das er sich seit Monaten gewünscht hatte. "Diese Freude in seiner Stimme, ich kann nicht mehr", schwärmte Dagi in ihrer Story.

Natürlich gab es auch weitere Überraschungen für das Geburtstagskind. Besonders einfallsreich zeigten sich Dagi und ihr Ehemann Eugen (31) bei einem Geschenk für Nelios Tonie-Box: Er bekam eine besondere Figur, die eigens kreierte Lieder spielt. "Wir waren so kreativ und haben ihm eigene Lieder auf den Kreativ-Tonie geladen", erzählte die 31-Jährige. Nelios Begeisterung über die musikalische Begabung von Mama und Papa hielt sich allerdings in Grenzen. "Das machen wir wieder aus", verkündete er mit einem frechen Lächeln. Die Eltern reagierten darauf mit Gelassenheit und viel Humor und schienen die humorvolle Ader ihres Sprösslings zu genießen.

Schon in der Vergangenheit teilte die Social-Media-Ikone immer wieder Einblicke in den Familienalltag mit ihrem Sohn. Vor wenigen Monaten ließ sie ihre Community an einem entspannten Sonntagmorgen teilhaben: Vom Kuscheln im Bett bis hin zum gesunden Frühstück mit einer Müsli-Bowl und Früchten war alles dabei. "Wie man sieht, unser Sonntag besteht einfach nur aus Chillen, Kuscheleinheiten, daraus, Energie aufzutanken und einfach Spaß miteinander zu haben", verriet Dagi damals in ihrer Instagram-Story.

Instagram / dagibee Eugen und Dagi Bee mit ihrem Sohn Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bees Sohn Nelio, Dezember 2025

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen mit ihrem Sohn Nelio, November 2025