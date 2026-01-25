Wegen Megxit: Prinz Philip verweigerte Harry den Kontakt

Brisante Enthüllungen rücken die Spannungen im britischen Königshaus, die seit dem sogenannten Megxit bis heute schwelen, in ein neues Licht: Nachdem Prinz Harry (41) und seine Ehefrau Meghan (44) 2020 verkündet hatten, ihren royalen Pflichten nicht länger nachgehen zu wollen, kam es zu einem Krisentreffen im Sandringham House, dem "Sandringham Summit". Harry reiste damals ohne Meghan an, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem gemeinsamen Sohn Archie in Kanada verweilte. Doch laut der Dokumentation "Megxit: Inside the Sandringham Summit" verweigerte Prinz Philip (†99), der langjährige Herzog von Edinburgh, aus Protest gegen Harrys Entscheidung jeglichen Kontakt mit seinem Enkel. "Prinz Philip war jemand, der sich nicht gerne mit Dummköpfen umgab", erinnert sich Autor Andrew Morton in diesem Zusammenhang.

Philip, der als wichtige Figur im inneren Kreis der Royals galt, war offenbar zutiefst enttäuscht von Harrys Verhalten. Emily Andrews, eine führende Expertin für das Königshaus, erklärte gegenüber der britischen Presse, dass der Herzog von Edinburgh den Schritt seines Enkels als einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Pflicht verstand. "Philip war so wütend, dass er sich weigerte, Harry überhaupt zu begegnen", ergänzte sie. Dennoch lassen Berichte erkennen, dass zuvor eine durchaus enge Bindung zwischen Harry und Philip bestand. Nach dem Tod von Harrys Mutter, Prinzessin Diana (†36), unterstützte der Duke of Edinburgh die beiden jungen Prinzen auf ganz besondere Weise und animierte sie zu verschiedensten Outdoor-Aktivitäten, um ihre Trauer zu bewältigen.

Während die Beziehung zwischen Harry und seinem Großvater von Höhen und Tiefen geprägt war, scheinen seine Bande zu Königin Elizabeth II. (†96) stets besonders eng gewesen zu sein. In seiner Autobiografie "Reserve" sprach Harry von ihrer besonderen Verbindung und lobte ihren unvergleichlichen Sinn für Humor. Die Namensgebung seiner Tochter Lilibet zu Ehren ihrer Urgroßmutter ist eine klare Referenz an diese emotionale Nähe. Auch Insider betonten immer wieder, dass die Queen ihm gegenüber oft nachsichtiger gewesen sei als andere Familienmitglieder, wie sein Vater Charles oder sein Bruder William. So bleibt das Verhältnis der Royals, trotz aller Konflikte, weiterhin ein vielschichtiges Kapitel voller persönlicher und öffentlicher Facetten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Philip und Prinz Harry

POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018