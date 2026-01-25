So reagierten Harry und Meghan nach Entzug ihrer Titel

Im Januar 2020 wurde die Entscheidung verkündet: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mussten ihre offiziellen HRH-Titel ruhen lassen, nachdem sie sich entschieden hatten, von ihren Pflichten als ranghohe Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten. Die Queen (†96) kündigte die entsprechenden Regelungen am 19. Januar an, nachdem es zuvor Gespräche zwischen Harry, Prinz William (43) und dem damaligen Prinzen von Wales, Charles (77), gegeben hatte. Laut einem Statement des Palasts würden die Sussexes zwar weiterhin private Patronate betreuen, aber keine formelle Rolle mehr im Dienste der Monarchie innehaben. Die beiden äußerten sich dazu über ihren Sprecher mit den Worten: "Der Dienst ist universell."

Die Entscheidung der Queen, die zudem den Verlust von Harrys militärischen Ehrentiteln sowie die Einschränkung der Markennutzung des Labels "Sussex Royal" beinhaltete, sei ein klarer Bruch gewesen. Laut einem royalen Experten stellte dies eine der schärfsten Maßnahmen der Monarchin in den letzten Jahren dar. Dennoch wurde vonseiten des Palasts die persönliche Zuneigung der Queen zu ihrem Enkel betont, die bis zu ihrem Lebensende Bestand hatte. Auch Harry habe in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr er seine Großmutter schätze, so Daily Mail. Der Schritt, die Sussexes nicht vollständig ihrer HRH-Titel zu entheben, wurde als Maßnahme angesehen, mögliche öffentliche Kritik zu vermeiden – eine Lehre aus den Ereignissen rund um die Aberkennung von Prinzessin Dianas (†36) Titeln nach ihrer Scheidung.

Harry und Meghan hatten währenddessen von Anfang an betont, dass sie trotz der Veränderungen weiterhin den "Werten der Queen" treu bleiben möchten. In Interviews und Statements unterstrichen sie ihre Hingabe zu wohltätiger Arbeit und sozialen Projekten, unabhängig von ihrer offiziellen Rolle. Das Paar, das mittlerweile in Kalifornien lebt, scheint auch dort eine Balance zwischen öffentlichem Engagement und ihrem Wunsch nach einem privateren Familienleben gefunden zu haben. Harrys Bindung zur Queen blieb dabei ein wichtiger Bestandteil in seinem Leben, wie Insider immer wieder berichteten. Auch über ihre Differenzen hinweg blieb die Monarchin für ihn stets eine enge Vertraute.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024