Prinz Harry und Meghan kehren zu alter PR-Agentur zurück

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben ihre Öffentlichkeitsarbeit jetzt neu ausgerichtet. Das Paar arbeitet erneut mit der renommierten Hollywood-PR-Agentur Sunshine Sachs Morgan & Lylis zusammen, wie das People Magazine berichtet. Besonders Meghan verbindet eine lange Geschichte mit der Agentur, die sie bereits während ihrer Schauspielzeit in der Serie Suits unterstützte. Auch nach ihrer Hochzeit mit Harry blieb die Zusammenarbeit für einige Projekte bestehen. Die Agentur, deren Co-Präsidentin Keleigh Thomas Morgan sogar an der Hochzeit des Paares 2018 teilnahm, kümmert sich nun wieder um ihre Publicity. Gleichzeitig bleibt Liam Maguire, Kommunikationsdirektor für Großbritannien und Europa, laut Bunte in seiner Rolle tätig.

Die Rückkehr zu Sunshine Sachs Morgan & Lylis erfolgt nach zahlreichen personellen Veränderungen im Team der Sussexes. Innerhalb der letzten zwei Jahre verließen laut Bunte gleich mehrere Kommunikationsprofis das Paar. Darunter die Kommunikationschefin Meredith Maines, die nur wenige Monate tätig war, und die globale Pressesprecherin Ashley Hansen, die inzwischen eine eigene Beratungsfirma gründete. Auch Emily Robinson, zuvor bei Netflix tätig und zur Kommunikationsdirektorin ernannt, trat im Oktober nach nur vier Monaten zurück. Diese Wechsel führten zuletzt zu Spekulationen über eine Neuausrichtung ihrer strategischen Kommunikation und Anpassungen bei ihrer wohltätigen Arbeit.

Neben den bisherigen Abgängen kündigte zudem ein langjähriger Vertrauter des Paares seinen Abschied an: James Holt, Geschäftsführer der Archewell Foundation und enger Berater, beendete die Zusammenarbeit, um mit seiner Familie nach London zurückzukehren. Der Kommunikationsprofi, der auch durch Auftritte in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" bekannt wurde, bezeichnete die Zusammenarbeit als "eines der großen Privilegien" seiner Karriere. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums ihrer Archewell Foundation hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan zuletzt angekündigt, die Organisation in Archewell Philanthropies umzubenennen und umfassend neu zu strukturieren. Wie sich diese Neuausrichtung nun auf die Zukunft des Paares auswirken wird, bleibt jedoch noch spannend abzuwarten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2023