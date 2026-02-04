Vanessa Nwattu verbrennt Aleks' legendären Temptation-Brief

Vanessa Nwattu (26) macht ernst mit ihrem Neuanfang: In einem neuen Instagram-Clip ist zu sehen, wie die Reality-TV-Bekanntheit den legendären Temptation Island VIP-Brief von Aleksandar Petrovic (34) ins Feuer hält. Gefilmt wird die Szene von ihrer engen Freundin Venera, die jeden Moment der Aufräumaktion mit der Handykamera begleitet. Während Vanessa die Papyrusrolle mit einem Feuerzeug anzündet, läuft im Hintergrund der Song "Burn" von Ellie Goulding (39) – passender könnte der Soundtrack zu diesem Moment kaum sein. Entstanden sind die Aufnahmen zu Hause, wo Vanessa offenbar gemeinsam mit Unterstützung von Freunden und Familie alte Erinnerungsstücke an die vergangene Beziehung aussortiert.

In einer weiteren Instagram-Story, die Vanessa anschließend repostet, meldet sich ihr Bruder Dream Nwattu zu Wort und nimmt seine Community mit hinter die Kulissen der Aktion. Er erzählt lachend, dass seine Schwester gerade ihre Sachen von Aleks durchgeht, alte Fotos löscht und gemeinsame Erinnerungsstücke ausmistet. Dabei präsentiert er auch die berühmte Papyrusrolle, die viele Fans aus dem Finale am Lagerfeuer kennen, und spricht von den "famous Gegenständen", die er beim Aufräumen in die Hände bekommen hat. Durch die Clips von Venera und Dream bekommen die Follower einen sehr persönlichen Einblick, wie konsequent Vanessa symbolisch mit der Vergangenheit aufräumt und sich von den Resten ihrer einstigen Verlobung trennt.

Der Brief von Aleks hatte für das Ex-Paar eine besondere Bedeutung, weil er am finalen Lagerfeuer bei "Temptation Island VIP" überreicht wurde und damals noch für große Emotionen sorgte. In dem Schreiben setzte sich Aleks ausführlich mit der gemeinsamen Zeit auseinander, sprach über eigene Fehler und die schwierige Phase vor der Show. Für viele Fans des Formats war die kunstvoll gestaltete Papyrusrolle längst zu einem Kultobjekt geworden, das eng mit der TV-Liebesgeschichte der beiden verknüpft war. Vanessa und Aleks hatten ihre Beziehung im Fernsehen gelebt, inklusive Verlobung, Streit und Trennung – nun zeigen die neuesten Clips, dass die Reality-Bekanntheit ihr privates Umfeld, ihre Familie und ihre Freundschaften nutzt, um diesen Kapitelwechsel ganz bewusst im engsten Kreis zu vollziehen.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Anzeige Anzeige

Instagram / itsvxnera Vanessa Nwattu mit Temptation-Brief

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

Anzeige