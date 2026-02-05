Für neuen Film: Sebastian Stan überrascht mit Glatzenlook

Sebastian Stan (43), den wir alle als den charmanten Winter Soldier aus dem Marvel-Universum kennen, präsentiert sich in seinem neuen Film "Fjord" völlig verändert: Seine charakteristischen dunklen Locken sind einer auffälligen Halbglatze gewichen. Das zeigt das erste Foto des kommenden Dramas von Regisseur Cristian Mungiu, das aktuell auf X die Runde macht. Wann "Fjord" in die Kinos kommt, ist noch offen, doch der neue Look entfacht bei Sebastians Fans schon jetzt reichlich Neugier.

"Fjord" erzählt die erschütternde Geschichte einer rumänischen Familie, die in Norwegen lebt und in einen komplexen Rechtsstreit verwickelt wird. Das norwegische Kinderschutzsystem startet nach einem Vorfall eine Untersuchung gegen die Familie – der Verdacht lautet auf körperliche Misshandlung. Was zunächst als häusliche Angelegenheit beginnt, entwickelt sich schnell zu einem landesweiten Skandal, der nationale Aufmerksamkeit erregt und religiöse Gemeinschaften im ganzen Land mobilisiert. Besonders brisant: Die Geschichte basiert auf realen Ereignissen, die in Norwegen für Schlagzeilen sorgten. "Sebastian spricht ein wenig Rumänisch in dem Film, aber er spricht auch viel Englisch, und es ist hauptsächlich eine Mischung aus Englisch und Norwegisch mit einem kleinen Hauch von Rumänisch hier und da", erklärte Regisseur Cristian gegenüber Deadline.

Sebastian hat in den letzten zwei Jahren eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht – sowohl als Schauspieler als auch in seiner Filmauswahl. Nach mehreren Marvel-Filmen wagte er sich an zwei völlig konträre Projekte: "The Apprentice" und "A Different Man". Beide Filme erforderten drastische körperliche Veränderungen und emotionale Tiefe, die weit über Superhelden-Action hinausgehen. "Ich suche nach diesen Dingen, weil ich mich selbst leid bin. Das ist wirklich so! Ich möchte nicht immer wieder dasselbe tun. Ich kenne meine Sebastianismen und die Dinge, die ich tue, deshalb mag ich Herausforderungen", so Sebastian laut Business Insider. Für "A Different Man" verbrachte er Stunden in aufwendigen Prothesen, um die Hautkrankheit Neurofibromatose darzustellen, während er für "The Apprentice" sein Marvel-Sixpack gegen eine Trump-typische Rundung eintauschte. Seine Golden Globe-Gewinner-Rede wurde zu einem bewegenden Plädoyer für mehr Inklusion in Hollywood und zeigte einen Schauspieler, der bewusst schwierige Themen angeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Stan bei der Weltpremiere von "Thunderbolts*" im April 2025 in Hollywood

Anzeige Anzeige

ActionPress / Splash News Sebastian Stan am "A Different Man"-Set