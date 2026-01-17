Iris Katzenberger stichelt gegen Peter als Dschungel-Ersatz

Für Peter Klein (58) könnte schon bald ein großer Traum in Erfüllung gehen. Gerüchten zufolge ist der Realitystar als Nachrücker für das Dschungelcamp vorgesehen, das ab dem 23. Januar auf RTL ausgestrahlt wird. Seine Ex-Frau Iris Katzenberger (58) erinnert sich jetzt im Interview mit "Blitzlichtgewitter" daran, wie sehr Peter sich das stets gewünscht habe. "Er hat mir damals gesagt: Dafür entsorgt er die Familie. Er will ins Dschungelcamp", erzählt Iris und legt nach: "Mensch, jetzt hat's geklappt. Das ist doch super!" Außerdem verriet sie, dass Peter bereits unterwegs nach Australien sei.

Laut Iris könnte Peter möglicherweise den Platz von Hubert Fella (58) einnehmen, da dieser gesundheitlich angeschlagen sei. Iris' Partner Stefan Braun streut dazu eine Prise Ironie: "Wir wünschen ihm eine hervorragende Zeit, wieder einmal in Australien." Damit spielt er auf Peters Aufenthalt 2023 an, als er Lucas Cordalis (58) zum Dschungelcamp begleitete. Damals sorgten Betrugsgerüchte mit Yvonne Woelke (46) für jede Menge Schlagzeilen. Iris vermutet außerdem, dass Yvonne ihn sogar nach Australien begleiten wird, und schloss ihre Worte mit einer fast schon versöhnlichen Note: "Wir wünschen den beiden alles Gute!"

Hinter den Kulissen wird ohnehin stets mit Ersatzkandidaten geplant, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein – sei es, dass ein Teilnehmer vorzeitig aussteigt, gesundheitlich ausfällt oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen kann. Neben Peter wird daher auch über andere mögliche Nachrücker spekuliert, die bereits vor Ort sein könnten. Ob Peter tatsächlich den Sprung ins Camp schafft, wird sich jedoch erst in den kommenden Tagen zeigen. Sollte er letztlich als Ersatzkandidat einspringen, dürfen sich die Fans nicht nur auf neue Dynamiken innerhalb der Camper, sondern auch auf zusätzlichen Gesprächsstoff freuen.

Imago Iris Klein bei der Premiere von "Couple Challenge" in Köln, 2026

IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025