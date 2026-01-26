Kritik ihrer Optik als First Lady macht Michelle Obama sauer

Michelle Obama (62) hat in einer emotionalen Episode des Podcasts "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) über die stetige Kritik an ihrem Äußeren während ihrer Zeit als First Lady gesprochen. Die Frau von Barack Obama (64) erinnerte sich daran, wie häufig Medien ihre Outfits oder Schuhe in den Mittelpunkt rückten, statt über ihre Ausbildung, Karriere oder Kompetenzen zu berichten. "Es ist, als wüssten sie nichts über das, was ich vor meiner Zeit im Weißen Haus geleistet habe", erklärte Michelle. Trotz ihrer akademischen Spitzenleistungen an Princeton und Harvard sowie einer erfolgreichen Karriere sei sie oft nur auf ihr Aussehen reduziert worden. Ihr Ziel wurde es, mit strategisch gewählten Looks auch Botschaften zu senden. "So schnell wurden meine Schuhe zum Wichtigsten an mir", fügte die Autorin hinzu und ergänzte: "Das kann jedem passieren. Also habe ich mich davon distanziert, Mode ins Zentrum der Gespräche zu stellen."

Die ehemalige First Lady thematisierte außerdem ihre Sicht auf die politischen Herausforderungen, besonders für Frauen, in den USA. Gerüchte um eine mögliche Präsidentschaftskandidatur wies sie entschieden zurück und sprach Klartext: "Es gibt Männer, die niemals für eine Frau stimmen würden. Lasst uns einfach ehrlich darüber sprechen." Michelle appellierte, solche Realitäten nicht zu ignorieren, sondern zu hinterfragen, warum dies der Fall sei. Gleichzeitig forderte sie Frauen auf, nicht aufzugeben und immer weiter für den Fortschritt zu kämpfen. Die Botschaft von Barack Obamas Partnerin: "Wir brauchen euch, auch wenn der Weg beschwerlich ist. Bleibt dran."

Auch zuletzt war Michelles Aussehen wieder Mittelpunkt der Schlagzeilen. Als sie vor zwei Monaten auf Instagram Fotos von einem Shooting mit Starfotografin Annie Leibovitz veröffentlichte, fiel vielen Fans sofort ihre schlanke, durchtrainierte Figur auf. Besonders ein Bild, das ihren straffen Bauch zeigte, sorgte für wilde Spekulationen. In den Kommentaren auf Social Media wurden Stimmen laut, die vermuteten, Michelle habe nur mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic abgenommen. Eine Nutzerin brachte es auf den Punkt: "Ein Personaltrainer und eine strenge Diät? Nein, Ozempic ist viel einfacher." Von Michelles Team gab es damals keine Reaktion auf die Gerüchte.

Getty Images Michelle Obama, April 2025

Getty Images Michelle Obama beim Martha’s Vineyard African American Film Festival 2025

Imago Michelle Obama im März 2025