"Wäre traurig": Michelle Obama vermeidet Sex-Talk in Podcast

Unerwarteter Kurswechsel im "Call Her Daddy"-Studio: Alex Cooper (31) empfing am Mittwoch Michelle Obama (62) – und verzichtete aus freien Stücken auf die für ihren Podcast typischen Fragen zu Sex und Beziehungen. Schon zum Start legte Alex zwei mögliche Wege offen und entschied sich, ohne Umschweife, für das ernstere Gespräch aus weiblicher Perspektive. Michelle nahm es mit Humor und witzelte, das andere Thema könnte "traurig" enden. Die Folge entstand in New York, Alex führte allein durch das Gespräch. Mit dabei in Gedanken: Barack Obama (64), dessen Reaktion auf das augenzwinkernde Intro unkommentiert blieb.

Inhaltlich wurde es dann persönlich und politisch zugleich: Alex und Michelle sprachen über den Alltag mit den Töchtern Malia und Sasha im Weißen Haus zwischen 2009 und 2017, über geregelte Playdates und darüber, wie Normalität im Ausnahmezustand organisiert wird. Ein weiteres Thema: die Frage, wie eine Frau das höchste Amt der USA erringen kann, inklusive der Barrieren, die Kandidatinnen bis heute überwinden müssen. Michelle ging zudem auf die gnadenlose Beobachtung ein, der die First Lady ausgesetzt ist. Als die Rede auf eine mögliche dritte Präsidentschaft von Donald Trump (79) kam, stellte die Autorin klar, dass eine solche Verlängerung für Barack nicht in Frage komme, wie TMZ berichtet.

Abseits der politischen Schlagzeilen gewährte Michelle Einblicke in das Familiengefüge, das im Hintergrund Stabilität gibt. Freunde und vertraute Routinen hätten den Töchtern geholfen, den besonderen Rahmen ihres Aufwachsens zu verarbeiten. Alex, die als Social-Media-Star und Moderatorin bekannt wurde, suchte sichtbar die Balance zwischen nahbar und respektvoll – eine Konstellation, die dem Gespräch eine ungewöhnlich warme Note gab. Michelle, die sich seit Jahren für Bildung und Ernährung engagiert, betonte in persönlichen Anekdoten, wie wichtig kleine Rituale im Familienleben seien. So wird nachvollziehbar, weshalb Alex in dieser Folge die Schwerpunkte verschob und dem Zwischenmenschlichen den Vorzug gab.

Getty Images Michelle Obama, 2025

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

Imago Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama im Februar 2024 in Washington

