Verona Pooth bestellte einst Weihnachtsmann am 19. Dezember

Verona Pooth (57) plant die Feiertage in diesem Jahr ganz klassisch – und zwar nicht in Dubai, sondern bei Schwiegermutter Elke in Meerbusch. Die Moderatorin verriet im Gespräch mit Bild, dass die Familie im eleganten Rahmen zusammenkommt: Pavarotti läuft, die Tafel glänzt, alle machen sich chic. Kulinarisch wird es allerdings überraschend indisch. Ehemann Franjo Pooth (56) und Sohn San Diego (22) übernehmen erstmals den Herd und servieren Butter Chicken für die gesamte Runde. Auf die Frage, ob das am Heiligabend oder an einem Feiertag passiert, konterte Verona lachend mit einer Beichte, die zu ihrem Kultimage passt: "Das kann man mich nicht so fragen. Ich weiß ja nicht mal, an welchen Tagen Weihnachten ist."

Dass das kein leerer Spruch ist, beweist ihre Anekdote vom falsch gebuchten Weihnachtsmann: "Ich habe den Weihnachtsmann schon mal für den 19. Dezember bestellt. Als der Student ankam, sagte ich: Sie haben doch bestimmt Stress heute? Und er so: 'Nee, gar nicht, weil Sie sind die Einzige, die mich am 19. gebucht hat'." Nach den Feiertagen zieht es die Familie wieder in die neue Wahlheimat. Silvester wird in Dubai gefeiert, mit Skyline, Glitzer und einem Hauch heißer Wüstenluft.

In Dubai lässt sich die Unternehmerin ihren Alltag komfortabel organisieren und schwärmt im Bild-Interview offen von ihrem größten Luxus: dem eigenen Fahrer Akib. Er bringt sie zu Terminen, holt Sohn Rocco (14) von der Schule ab, sammelt Pakete in der Mall ein oder fährt sie zu Freundinnen – und verschafft Verona damit genau die Freiheit, die sie an ihrem neuen Leben so schätzt. "In Dubai würde ich auf jede Handtasche verzichten, aber nicht auf meinen Fahrer", sagt sie über den Mann, der im Hintergrund alles am Laufen hält.

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

ActionPress/Bieber, Tamara Verona und Franjo Pooth

IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, April 2024