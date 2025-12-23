Nach Klinikaufenthalt: Ernst August in Thailand gesichtet

Prinz Ernst August von Hannover (71) wurde kürzlich in einem luxuriösen Wellness-Resort auf der thailändischen Insel Koh Samui gesichtet, so Bild. Nach Informationen war der 71-jährige Adelige bereits seit dem 5. Dezember im Land und wurde am Freitagabend in Begleitung eines Mannes in einem beliebten Restaurant in Lamai gesehen. Augenzeugen berichten, dass er mit einer Limousine ankam und Unterstützung beim Aussteigen bekam. Am Tisch soll reichlich bestellt worden sein, darunter sowohl Speisen als auch diverse alkoholische Getränke wie Weißwein, Rotwein, Bier und Wodka – gegessen wurde jedoch wenig. Eine weibliche Begleitung suchte man an seiner Seite vergeblich.

Ernst Augusts Rückkehr in die Öffentlichkeit folgt wenigen Monaten nach einer intensiven medizinischen Phase. Im April musste er mehrfach in einer Klinik in Madrid behandelt werden, nachdem gesundheitliche Beschwerden wie Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, Nieren- und Hüftprobleme vermutet wurden. Die Gründe für seine Gesundheitsprobleme wurden nicht vollständig geklärt, doch die Sorge seines Umfelds war damals groß. Seine neue Reise und die Zeit in dem exklusiven Resort lassen vermuten, dass es ihm inzwischen besser geht. Ob sein Aufenthalt eher der Erholung gewidmet ist oder er einfach das Single-Leben genießt, ist nicht bekannt.

Der Prinz, der vor allem für sein bewegtes Leben und seine Verbindungen zu den europäischen Königshäusern bekannt ist, hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen und persönlichen Turbulenzen zu kämpfen gehabt. So sorgte zuletzt die Trennung von der Künstlerin Claudia Stilianopoulos im Oktober für Schlagzeilen, nachdem sie vier Jahre zusammen waren. In der Öffentlichkeit wird oft über die Herausforderungen spekuliert, die seine impulsive Art und sein Umgang mit Alkohol mit sich bringen. Trotz dieser schwierigen Phasen pflegt Ernst August offenbar weiterhin seinen mondänen Lifestyle, wie sein jüngster Aufenthalt in Thailand zeigt.

Getty Images Ernst August von Hannover im Juni 2009

Getty Images Ernst August von Hannover, März 2021

Getty Images Ernst August von Hannover vor Gericht, 2009

