Claudia bricht Schweigen zur Trennung von Prinz Ernst August

Claudia Stilianopoulos hat das Schweigen gebrochen: Bei der Enthüllung ihrer Skulptur "Resetéate y Vive" im Gregorio Ordóñez Park am 15. Januar 2026 bestätigte die Bildhauerin das Liebes-Aus mit Prinz Ernst August von Hannover (71). Die Künstlerin sprach vor versammelter Presse über den neuen Status der Beziehung, die sie nun als Freundschaft beschreibt. Sie betonte, es gehe ihr gut, und schloss ein Liebescomeback klar aus. Ernst August habe die Feiertage teils auf Bali und teils zu Hause verbracht.

Mehr Details wollte die Designerin nicht nennen, doch ihre Worte klangen nach endgültigem Schnitt ohne Groll. "Ich verlasse die Menschen, die ich liebe, nicht. Die Art der Beziehung kann sich ändern, aber ich werde immer da sein", sagte Claudia laut Vanitatis. Über das Warum hielt sie sich zurück, deutete nur Unterschiede an und nannte ihn einen liebevollen Menschen, der in seinem Umfeld geschätzt werde. Auch zu seiner Verfassung äußerte sie sich vorsichtig: Es könne "besser gehen, aber auch schlechter".

In den vergangenen Wochen hielt sich Ernst August zeitweise in Asien auf, fernab der europäischen Salons, in denen sein Name sonst kursiert. Claudia, Tochter der in Spanien bekannten Society-Größe Pitita Ridruejo und des Diplomaten Mike Stilianopoulos, wirkt derweil fokussiert auf ihre Kunst, die traditionelle Handwerkskunst mit digitalen Techniken verbindet. Während Ernsts Beziehung mit Claudia beendet ist, läuft seine Ehe mit Caroline von Hannover noch, mit der er seit 1999 verheiratet ist, aber seit 2009 getrennte Wege geht.

Splash News Ernst August von Hannover und seine Freundin im März 2022

Getty Images Künstlerin Claudia Stilianopoulos in Madrid, April 2018

Getty Images Ernst August von Hannover und Caroline von Hannover, Mai 2008