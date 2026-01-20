Missbrauchsvorwürfe: Russell Brand auf Kaution freigelassen

Wie Mirror berichtet, ist Russell Brand (50) am Westminster Magistrates' Court auf Kaution freigelassen worden, nachdem gegen den Komiker und Schauspieler zwei weitere Vorwürfe erhoben wurden – einer wegen Vergewaltigung und einer wegen sexueller Nötigung. Die mutmaßlichen Taten sollen 2009 in Großbritannien stattgefunden haben. Brand erschien heute per Videoschalte aus den USA vor Gericht, bestätigte Name und Geburtsdatum und sprach ansonsten nicht. Der 50-Jährige soll am 17. Februar vor dem Southwark Crown Court erneut erscheinen. Parallel läuft gegen ihn bereits ein separates Verfahren mit mehreren Anklagepunkten. Begleitet wurde die kurze Anhörung von großem Medieninteresse.

Die Metropolitan Police betonte, die Ermittlungen liefen weiter. Detective Chief Inspector Tariq Farooqi sagte im Dezember laut Angaben des Newsportals: "Die Frauen, die Anzeigen erstattet haben, darunter jene im Zusammenhang mit den zwei neuen Anklagepunkten, werden weiterhin von speziell geschulten Beamtinnen und Beamten unterstützt. Die Ermittlungen der Met dauern an, und die Beamtinnen und Beamten fordern alle, die von diesem Fall betroffen sind oder Hinweise haben, auf, sich zu melden." Brand hatte bereits im Mai 2025 vor dem Southwark Crown Court auf nicht schuldig plädiert – damals ging es um zwei Anklagepunkte wegen Vergewaltigung, einen wegen unsittlicher Annäherung und zwei wegen sexueller Nötigung im Zeitraum 1999 bis 2005. Für diese Anklagen ist ein Prozess im Juni 2026 angesetzt.

In den vergangenen Monaten meldete sich der "Get Him to the Greek"-Darsteller wiederholt selbst zu Wort. Am 23. Dezember veröffentlichte der Autor ein Video auf Facebook, das ihn am Steuer zeigt. "Ich habe die Möglichkeit, für vieles, was ich über die Jahre falsch gemacht habe, Buße zu tun und sicherzustellen, dass die Menschen die Wahrheit meiner Situation verstehen", sagte Brand in dem Clip, der über seine Social-Media-Kanäle verbreitet wurde. In der Öffentlichkeit pflegt der Comedian seit Jahren eine enge Bindung zu seiner Community und setzt stark auf Direktkommunikation. Sein Auftritt vor Gerichten verläuft dagegen auffallend zurückhaltend: Er beschränkt sich auf formale Angaben und lässt die Auftritte ohne weitere Kommentare vorbeiziehen.

Getty Images Russell Brand, Mai 2025

Getty Images Russell Brand, Mai 2025

