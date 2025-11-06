Wutausbruch in "Hochzeit auf den ersten Blick"-Flitterwochen

Marco und Marc sind das erste Männerpaar bei Hochzeit auf den ersten Blick in Deutschland. Der Start in die Ehe lief zunächst vielversprechend. Bereits bei der Trauung sprühten die Funken – und das frisch vermählte Paar brach voller Euphorie in die Flitterwochen auf. Doch diese Freude erhielt schon am ersten Tag einen Dämpfer: Für Marc wurde ein vermeintlich kleines Detail zur großen Belastung. Das offene Badezimmer ihrer Unterkunft, bei dem weder Tür noch Sichtschutz Privatsphäre ermöglichten, traf bei dem 40-Jährigen auf völliges Unverständnis. "Das ist ein absolutes No-go für mich", ließ er seiner Verärgerung freien Lauf – allerdings nicht gegenüber Marco, sondern insbesondere mit Blick auf die unberücksichtigte Planung durch die Produktion.

Der zehn Jahre jüngere Gatte stand in dieser Situation vor einer Herausforderung. Noch dabei, die Persönlichkeit seines frisch Angetrauten kennenzulernen, war der Kommissaranwärter zunächst überrascht und enttäuscht über die Heftigkeit von Marcs Reaktion: "Ich war sehr schockiert über die Situation und war supertraurig darüber. Und konnte das im ersten Moment gar nicht nachvollziehen, dass ihn der Duschvorhang so gestört hat." Dennoch gelang es ihm, Feingefühl zu beweisen: Anstatt den Konflikt zu meiden, hörte er Marc zu und versuchte, eine Lösung zu finden. Marco machte kurzerhand Vorschläge, wie Marcs Wunsch nach mehr Intimität erfüllt werden könnte. Diese herzliche Geste brachte das Paar wieder näher zusammen. Nur wenige Minuten später waren die Spannungen einer entspannten Atmosphäre gewichen, bei der sogar wieder geflirtet wurde.

Mit ihrer Teilnahme haben Marco und Marc Geschichte geschrieben: Sie waren das erste gleichgeschlechtliche Männerpaar, das im deutschen Ableger der Sendung vor den Traualtar trat. Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer galt ihr Jawort als echter Meilenstein in Sachen Sichtbarkeit und Vielfalt. Die Experten der Show betonten damals, wie wichtig dieser Schritt sei. Dr. Sandra Köhldorfer (44) erklärte: "Diese Hochzeit steht für gelebte Vielfalt. Sie zeigt, dass Liebe viele Formen haben kann." Auch Marco und Marc selbst machten im Gespräch deutlich, wie sehr ihnen dieser Moment am Herzen lag. Marco wünschte sich "nichts sehnlicher, als den richtigen Lebenspartner zu finden" und Marc sprach offen darüber, dass er schon seit Jahren auf der Suche nach der großen Liebe war.

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Anzeige