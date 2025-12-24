Diese Stars verpassten nur knapp "Kevin – Allein zu Haus"

Fans von Kevin – Allein zu Haus bekommen jetzt einen völlig neuen Blick auf den Weihnachtsklassiker: Im Academy Museum in Los Angeles wurden bislang unbekannte Casting-Notizen aus der Entstehungszeit des Films vorgestellt. In einem Video auf TikTok führt Bibliothekarin Louise Hilton durch die besonderen Sammlungsstücke und enthüllt dabei, welche Stars beinahe die Eltern von Kevin, den Nachbarn Marley und den Ganoven Harry gespielt hätten.

Kirstie Alley (†71), Susan Sarandon (79) und Joanna Cassidy standen für die Rolle von Kevins Mutter, Kate, im Gespräch, die letztendlich von Catherine O'Hara (71) dargestellt wurde. Sam Waterston und David Dukes waren mögliche Besetzungen für Kevins Vater, Peter. Die Rolle ging dann an John Heard (†72). Filmlegende Jimmy Stewart zeigte Interesse an der Figur des Nachbarn "Old Man" Marley, die letztlich von Robert Blossom verkörpert wurde.

Die Auswahl der beiden tollpatschigen Diebe Harry und Marv fiel den Machern besonders schwer. Joe Pesci (82) stand ganz oben auf der Wunschliste für den Part des hitzköpfigen Harry, wollte sich aber nicht vorsprechen und galt im Studio zunächst als schwierig. "Wir können mit einem älteren Harry und einem jüngeren Marv weitermachen, wie es geschrieben ist, aber Tim Curry und Dan Stern sind ein aufregendes Paar", heißt es in dem Schreiben. Weiter wurde notiert: "Wir glauben nicht, dass er es macht." Am Ende sagte Joe doch zu und bildete mit Daniel Stern als Marv das Kult-Duo der "feuchten Banditen". Tim Curry tauchte dann später als Concierge im New-York-Sequel Kevin – Allein in New York auf und wurde auch dort zu einem der prägenden Gesichter der Reihe.

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Kirstie Alley (†), Schauspielerin

United Archives GmbH Joe Pesci und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"