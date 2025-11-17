"Kevin – Allein zu Haus": Film-Geheimnis endlich gelüftet

Ein Geheimnis, das Fans von Kevin – Allein zu Haus seit Jahren beschäftigt, wurde gelüftet: Warum wirkt der Wohlstand der Filmfamilie so überdreht? Gegenüber der New York Times erklärten die Verantwortlichen, dass sich am Set schlicht niemand ernsthaft mit dem Einkommen der McCallisters beschäftigt habe. Es sollte glitzern, funkeln, größer sein als das echte Vorstadtleben. "Es sollte alles ein bisschen glanzvoller als in der Realität wirken", räumte eine Ausstatterin ein. Die Enthüllung trifft einen Nerv, denn das berühmte Filmhaus existiert wirklich – in der 671 Lincoln Avenue in Winnetka, einem noblen Vorort von Chicago – und sorgt seit Jahren für Staunen. Macaulay Culkin (45), der als Kevin den Familienwirbel auslöste, wurde so zum Gesicht eines Weihnachtsklassikers, dessen Kulisse bis heute Fragen aufwirft.

Die Fakten sind beeindruckend: Das echte McCallister-Haus stand zuletzt für 5,25 Millionen Dollar zum Verkauf, nachdem es 2012 für 1,58 Millionen Dollar gekauft und aufwendig renoviert worden war. Winnetka zählt laut einer von der New York Times zitierten Immobilienseite zu den teuersten Gegenden der USA. Ökonomen errechneten, dass bereits 1990 ein Familieneinkommen von mindestens 305.000 Dollar nötig gewesen wäre, um eine solche Villa zu stemmen. Auch im Drehbuch schimmern Luxuszeichen: Zur Weihnachtszeit fliegen 15 Personen nach Paris, vier Erwachsene in der ersten Klasse. Onkel Rob übernimmt die Tickets, wohnt in Paris mit Blick auf den Eiffelturm und kann die ganze Verwandtschaft einquartieren. Kein Wunder, dass Fans eine eigenwillige Theorie kultivieren: Onkel Frank habe womöglich fragwürdige Kontakte – eine Spekulation, die zum Mythos beiträgt, aber nicht belegt ist.

Ein Blick in das Begleitmaterial rund um den Film liefert kleine Puzzleteile für die Familienlegende: In der Romanfassung wird Kate als Modedesignerin beschrieben, Peter als Geschäftsmann. Mehr verrät der Film über Beziehungen als über Berufsbezeichnungen: die ältere Schwester, die Kevin aufzieht; Onkel Rob, der den großzügigen Gastgeber spielt; Verwandte, die dicht aufeinandersitzen, streiten, lachen und dann doch zusammenhalten. Vielleicht berührt genau dieses Geflecht aus Nähe und Chaos – eingebettet in ein Haus, das zur Figur wurde – bis heute so viele. Macaulay, der als Kinderstar den schelmischen Charme der Geschichte prägte, bleibt für viele Zuschauer untrennbar mit dem Gefühl verbunden, an den Feiertagen nach Hause zu kommen.

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / Action Press Macaulay Culkin und Daniel Stern in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige

Der Cast von "Kevin – Allein zu Haus"