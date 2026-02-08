Sarah Fergusons Zukunft als Ex-Royal ist wohl ungewiss

Wie ihr Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (65) hat auch Sarah Ferguson (66) inzwischen die Royal Lodge in Windsor nach einem turbulenten Jahr endgültig verlassen. Während Andrew mit einem Konvoi von Umzugswagen zu einem Anwesen seines Bruders in Sandringham zog, reiste Sarah ins Ausland. Wie Freunde der ehemaligen Royal der Daily Mail berichteten, will Sarah sich nun für mehrere Wochen ins Ausland zurückziehen. Ausschlaggebend dafür sollen die zuletzt veröffentlichten E-Mails sein, die ihren engen Kontakt zu Jeffrey Epstein (†66) belegen.

Wo genau sich Sarah derzeit aufhält, ist unklar: Dass sie auf Privatinseln in der Karibik verweilt, wird von ihren Freunden dementiert. Quellen vermuten, dass Sarah entweder bei ihrer Tochter Eugenie (35) in Portugal unterkommen könnte oder bei ihrer Schwester Jane in Australien Zuflucht sucht. Aus ihrem Umfeld heißt es weiter, Sarah wolle nicht "in Deckung" gehen, sondern Abstand gewinnen – auch, um "reputationsmäßig freier" zu sein. Parallel dazu soll sie bereits ein neues Domizil im Raum Windsor ins Auge gefasst haben, um dort "ihr Leben neu aufzubauen" und "neu anzufangen", wie es heißt.

Privat wie öffentlich steht Sarah vor einem Scherbenhaufen. Der Kontakt zu ihren Töchtern soll schwierig bis abgebrochen sein, ihr jahrzehntelanges Zuhause musste sie aufgeben. Nachdem immer mehr Wohltätigkeitsorganisationen die Zusammenarbeit mit der einstigen Herzogin beendeten, wurde zuletzt bekannt, dass auch ihre eigene Charity-Organisation "Sarah’s Trust" die Arbeit niederlegte. Royal-Experten vermuten, dass es für Sarah kein Zurück in die royalen Kreise in Großbritannien geben wird.

Getty Images Sarah Ferguson im April 2025

Getty Images Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson lächeln beim Wimbledon 2025 in London

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im Juni 2015