Nach Dates: Simone Lugner deutet Krise mit Prinz Marcus an

Zwischen Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt (59) ist der Glanz der ersten gemeinsamen Auftritte offenbar vorerst verblasst: Die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (†91) und der Reality-Prinz, die sich kürzlich bei "Rosis Schnitzelparty" in Kitzbühel kennengelernt und anschließend verliebt in Wien gezeigt hatten, werden am Wochenende nun doch nicht wie geplant gemeinsam beim Ball in der Wiener Hofburg erscheinen. Und das, obwohl sich Simone bereits akribisch auf den großen Abend vorbereitet hatte: Der Friseur war gebucht, das Abendkleid ausgesucht, der Society-Kalender auf Glamour programmiert. Doch nun ist das Date laut Oe24 geplatzt. Besonders bitter: Ein Ersatzdate mit Marcus ist bisher nicht vereinbart – und die Frage steht im Raum, ob es überhaupt noch dazu kommen wird.

Gegenüber der österreichischen Presse erklärte Simone das überraschende Aus für das Ball-Date knapp und ohne große Romantikfloskeln. "Ist wohl der falsche Zeitpunkt", sagte sie nüchtern und ergänzte, dass sie an die Fügung glaube: "Es kommt, wie es kommen soll, und wenn der Zeitpunkt der richtige ist. Und wenn nicht, dann eben nicht." Noch vor wenigen Tagen hatte Marcus seine Zuneigung mit einem dicken Rosenstrauß und Kniefall vor dem Stephansdom inszeniert – Simone war kurzzeitig als "Neo-Prinzessin" gefeiert worden, die nach dem Tod von Richard neues Glück an der Seite der schillernden Adoptiv-Hoheit gefunden habe. Was genau zur Date-Absage geführt hat und ob die Distanz nur auf Zeit oder für immer vereinbart ist, lassen beide offen.

Ganz spurlos geht die junge Verbindung ohnehin nicht an Simone vorbei. Seit sie mit dem umstrittenen Prinzen turtelt, prasseln in den sozialen Netzwerken Kommentare auf sie ein, die nicht nur freundlich ausfallen. Besonders ihre Rolle als Veganerin und Tierschützerin wird von Kritikern gegen Marcus' skandalumwitterte Vergangenheit gestellt. Die Unternehmerin zeigte sich jedoch gelassen und betonte kürzlich noch, dass sie sich von missgünstigen Stimmen nicht beirren lassen wolle. Ihren Alltag teilt sie weiter mit ihren Followern, setzt auf ein dichtes Netzwerk aus Freundinnen, Familie und vertrauten Wegbegleitern. Marcus wiederum pflegt sein Image als schillernder Society-Star, der die große Bühne und den Rummel liebt – eine Welt, in der Simone sich inzwischen gut auskennt, seit sie an der Seite von Richard die Wiener Bälle und den Trubel rund um das Lugner-Imperium erlebt hat.

Collage: ActionPress, Getty Images Collage: Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt

ORF Seitenblicke Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt, Januar 2026

IMAGO / SEPA.Media Simone und Richard Lugner, August 2021