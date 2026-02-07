Viel Drama: So explosiv wird "Promis unter Palmen"-Staffel

Am 16. Februar kehrt die beliebte Realityshow Promis unter Palmen auf die Bildschirme zurück – und die Zuschauer können sich auf ein wahres Drama-Spektakel einstellen. Der Sender veröffentlicht auf Instagram eine erste Vorschau der neuen Staffel und bereits jetzt sind die Spannungen zwischen den Teilnehmern deutlich spürbar. Im Mittelpunkt steht ein Gespräch zwischen Eric Stehfest (36) und Edith (30), in dem der Schauspieler klipp und klar zu verstehen gibt: "Es gibt kein uns." Die beiden trennten sich noch vor den Dreharbeiten. Auch Gina-Lisa Lohfink (39) sorgt für Zündstoff. Die einstige GNTM-Kandidatin ist sichtlich aufgewühlt, weint, schreit und stellt die Frage: "Was ist euer f*cking Problem mit mir?"

Ebenso laut wird Franziska Temme (31), die im Teaser betont: "Halt doch einfach deine Klappe." Auch Dilara Kruse scheint sich mit einem ihrer Mitstreiter anzulegen. Während einer Challenge ruft sie: "Du gehst mir richtig auf den Sack." Das ganze Drama kommt bei den Fans jetzt schon richtig gut an. Unter dem Instagram-Post heißt es: "Endlich etwas Trash-Nachschub!" Ein weiterer Nutzer gesteht sogar: "Ich gestehe, ich bin abhängig von diesen Formaten. Hauptsache, Ariel ist nicht dabei. Das wäre peinlich." Die Vorfreude auf das, was noch kommt, ist riesig: "Oh mein Gott, bin ich gespannt. Ich fiebere dem Montag schon entgegen."

Für Aufsehen sorgte auch bereits Silvia Wollny (61): Die TV-Bekanntheit musste die Villa wegen eines schweren Unfalls überraschend früh verlassen. "Ich hatte keine Strategie oder so. Ich habe es auf mich zukommen lassen. Aber ich musste ja frühzeitig die Villa verlassen, weil ich da einen schweren Unfall hatte", berichtete Silvia im Gespräch mit Promiflash. Ihren Wunsch, ins Haus zurückzukehren, konnte sie zunächst nicht erfüllen: "Ich durfte dann nicht mehr rein, obwohl ich gerne wieder reingegangen wäre. Das wäre mein Wunsch gewesen." Immerhin durfte die Reality-Bekanntheit in den letzten zwei Tagen vor den Entscheidungen doch noch einmal ins Haus zurückkehren.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

