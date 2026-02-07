Apple Erbe: Steve Jobs' Frau spendet Vermögen an gute Zwecke

Laurene Powell (62) Jobs hat offenbar bereits rund die Hälfte des gigantischen Vermögens ausgegeben, das sie nach dem Tod von Steve Jobs (†56) im Jahr 2011 geerbt hatte und sorgt damit jetzt wieder für Schlagzeilen. Damals gingen an die Witwe des Apple-Mitgründers rund 5,5 Millionen Apple-Aktien und 131 Millionen Disney-Papiere, wie die spanische Zeitung El Economista berichtet. Heute sitzt Laurene zwar immer noch auf Milliarden, doch ein großer Teil des Jobs-Erbes ist bereits in Projekte geflossen, die weit über die Familiengrenzen hinausreichen. Während sie im Hintergrund das Geld in Stiftungen und Initiativen lenkt, feierte die Familie nun ein ganz anderes Großereignis: Tochter Eve Jobs (27) gab ihrem Partner Harry Charles in England das Jawort – mit einer Hochzeit, die britischen Medien zufolge fast sechs Millionen Euro gekostet haben soll.

Der Rückgang des Vermögens hat laut El Economista nichts mit falschen Anlageentscheidungen oder luxuriösem Lebensstil zu tun. Laurene folgt vielmehr einem Versprechen, das eng mit den Überzeugungen von Steve verknüpft ist: Sein Reichtum sollte der Gesellschaft zugutekommen. Aus diesem Gedanken heraus entstand der Emerson Collective, eine Organisation, die gleichzeitig als Investment-Vehikel und als philanthropische Plattform fungiert. Der Fokus liegt auf Umweltgerechtigkeit, Gesundheit, Migration und Bildung. Über verschiedene Fonds sollen bereits mehr als zwei Milliarden Dollar in entsprechende Projekte geflossen sein. Zusätzlich verpflichtete sich Laurene 2021 über die Waverley Street Foundation, innerhalb von zehn Jahren 3,5 Milliarden Dollar an Initiativen zu geben, die mit innovativen Ansätzen gegen den Klimawandel kämpfen.

Während also Milliarden in globale Anliegen fließen, erlebte die Familie Jobs ganz privat einen emotionalen Höhepunkt. Eve, die jüngste Tochter von Steve und Laurene, feierte in Great Tew in der Grafschaft Oxfordshire eine Traumhochzeit mit dem Springreiter Harry. Die Zeremonie fand laut britischen Medien in einer Kirche des idyllischen Dorfs statt, rundherum soll es ein großes Fest mit zahlreichen Gästen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gegeben haben. Dass bei der Organisation von Feiern und bei großzügigen Spenden oft dieselbe Diskretion herrscht, passt zum Umgang der Familie mit der eigenen Öffentlichkeit. Steve selbst, der Apple 1976 gemeinsam mit Steve Wozniak (75) gegründet hatte, sprach in Interviews nur selten ausführlich über sein Privatleben. Für Eve, die sich in der Vergangenheit als Reiterin einen Namen gemacht hat, beginnt nun ein neues Kapitel – während das Vermächtnis ihres Vaters sich längst nicht nur in Tech-Ikonen, sondern auch in weltweiten Förderprojekten widerspiegelt.

Steve Jobs und seine Frau Laurene Powell im März 2010

Steve Jobs im Januar 2005

Harry Charles und Eve Jobs im August 2024

