Das waren Ariels schönste und schlimmste Dschungelmomente

Für Ariel hieß es kürzlich Abschied nehmen: Die Reality-TV-Bekanntheit bekam die wenigsten Anrufe von den Zuschauern und musste daher das Dschungelcamp verlassen. Zurück in der Freiheit Australiens blickt sie nun auf ihre Zeit im Camp zurück und spricht über die Höhen und Tiefen ihres TV-Abenteuers. Bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, verrät sie, dass ihre schönste Erfahrung das persönliche Wachstum war: "Diese Prüfungen, die ich gemacht habe, mit den neun Sternen in der Luft auch, das war so für mich das Highlight."

Doch es gab auch viele Schattenseiten für die Mutter einer Tochter: Ihre Zeit im Dschungel war von zahlreichen Auseinandersetzungen mit ihren Mitcampern geprägt. Besonders mit Gil Ofarim (43) geriet sie immer wieder aneinander, da sie ihm immer wieder ihre Meinung zum sogenannten Davidstern-Skandal vor Augen führte. In diesen Momenten fühlte sie sich oft missverstanden und isoliert. In Anwesenheit von Promiflash erklärt Ariel: "Das Schlimmste für mich war es, eine so selbstverständliche Meinung zu haben, die ich aber irgendwie alleine hatte oder alleine ausgesprochen habe und keinen Zuspruch bekommen habe."

Stattdessen hatte Ariel das Gefühl, dass hinter ihrem Rücken über sie gelästert wurde. Diese Erfahrung, so betont sie, fühlte sich wie ein Alleingang an und hinterlässt noch immer Spuren. Besonders eskalierte die Situation an Tag 14 zwischen den beiden Dschungelcampern. Nachdem Gil bei einer Dschungelprüfung gestürzt war, sprach Ariel ihn scheinbar mitfühlend an: "Es tut mir leid, dass du gestürzt bist." Doch der Musiker fühlte sich provoziert und warf ihr wütend Schadenfreude vor: "Nein, es tut dir nicht leid. Du bist schadenfroh!" Schließlich verlor er die Beherrschung: "Leck mich am A*sch!"

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungeltelefon

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Hardy Krüger, Umut Tekin und Ariel, Dschungelcamp 2026