Gisele Bündchen präsentiert erstmals ihren Ehering

Gisele Bündchen (45) zeigte nun zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit mit Joaquim Valente (36) öffentlich ihren Ehering. Das Supermodel wurde laut TMZ in Miami bei einer entspannten Fahrradtour mit ihrem einjährigen Sohn fotografiert. In grauen Leggings, passendem Sweatshirt und weißer Baseballcap radelte Gisele durch die Straßen Floridas, ihr Baby mit Helm und warmer Jacke sicher vor ihr angeschnallt. An ihrem linken Ringfinger glänzte dabei ein schlichtes goldenes Band, das sie bisher noch nicht öffentlich getragen hatte.

Gisele und Joaquim sollen im vergangenen Jahr in einem kleinen, sehr privaten Rahmen geheiratet haben – nur von engsten Freunden und Familienmitgliedern begleitet. Laut Page Six sei Joaquim "überglücklich" gewesen, dass sie nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes offiziell den nächsten Schritt gegangen sind. Ein Insider verriet außerdem gegenüber People Magazine, dass Gisele sich bewusst gegen eine große Hochzeit entschieden habe: Die Zeremonie sollte nur ihren engsten Kreis betreffen. "Es spiegelte einfach wider, wo sie gerade in ihrem Leben steht", fügte die Quelle hinzu.

Gisele, die nun schon seit über zwei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, war zuvor mit Tom Brady (48) verheiratet und zog mit ihm gemeinsam die beiden Kinder Benjamin und Vivian groß. Im Oktober 2022 reichten die beiden jedoch die Scheidung ein, ein Schritt, der für beide sicherlich nicht einfach war. Nach dem Ehe-Aus wuchs Giseles Bekanntschaft mit Joaquim, der ursprünglich der Jiu-Jitsu-Trainer ihres Sohnes war, zu einer liebevollen Romanze heran. Seitdem scheinen die beiden unzertrennlich und genießen ihr gemeinsames Glück offenbar in vollen Zügen.

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchen, 2025

Instagram / gisele Joaquim Valente und sein Sohn, Januar 2026