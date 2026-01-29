Nicki Minaj schwärmt: Sie ist Donald Trumps größter Fan

Nicki Minaj (43) hat in Washington für einen Paukenschlag gesorgt: Bei einem Event des US-Finanzministeriums, bei dem Donald Trump (79) seine neuen "Trump Accounts" präsentierte, trat die Rapperin ans Mikrofon und erklärte vor laufenden Kameras ihre Sympathie. In der Bundeshauptstadt, auf einer Bühne, die eigentlich Finanzthemen gewidmet war, sagte Nicki Minaj direkt an den Präsidenten gerichtet, sie sei sein größter Fan. Der Auftritt fand laut TMZ im Rahmen der Promotion für die neue Investment-Strategie statt und brachte das Publikum zum Raunen. Mit dabei: Regierungsmitarbeiter, geladene Gäste und Medien – und mittendrin eine Künstlerin, die sichtbar entschlossen wirkte.

Vor Ort ließ die Musikerin keinen Zweifel an ihrer Haltung. "Ich bin wahrscheinlich der größte Fan des Präsidenten, und das wird sich nicht ändern", sagte Nicki in Washington, D.C. Anschließend legte sie nach: "Der 'Hass' beeinflusst mich nicht ... er motiviert mich tatsächlich, ihn noch mehr zu unterstützen", so die Musikerin weiter. Donald Trump bewarb derweil die "Trump Accounts", eine vom US-Schatzamt ausgerufene Investment-Idee, die im Saal für viel Gesprächsstoff sorgte. Dass ausgerechnet Nicki das Podium betrat, war der überraschendste Moment des Tages, der dem ansonsten nüchternen Finanztermin einen popkulturellen Twist gab und die Reaktionen in den sozialen Netzwerken anheizte.

Nicki Minaj ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auf der Bühne, in Interviews und in den sozialen Medien. Ihre Nähe zu Donald Trump sorgt laut TMZ aber für heftige Diskussionen: Angeblich strebt sie noch immer die US-Staatsbürgerschaft an, ihr Ehemann Kenneth Petty (47) ist als Sexualstraftäter registriert, und ihr Bruder Jelani Maraj sitzt wegen Missbrauchs eines 11-jährigen Mädchens im Gefängnis. Hinzu kommt, dass Nicki fast ihr Haus verloren hätte, um einen Leibwächter zu bezahlen, den Kenneth angeblich attackiert haben soll. Manche vermuten, dass ihre Sympathien für Donald Trump nicht nur politisch sind, sondern auch strategisch – vielleicht hofft sie auf Unterstützung bei der Staatsbürgerschaft oder auf andere Vorteile. Ob sie wirklich Fan ist oder eigene Motive verfolgt, weiß letztlich nur Nicki Minaj selbst.

Getty Images Nicki Minaj beim Treasury Department's Trump Accounts Summit im Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC

Getty Images Bei einer Kundgebung in Clive spricht Donald Trump im Horizon Events Center

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty, Ehepartner