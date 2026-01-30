Zoff im Dschungelcamp: Kevin Schäfer verteidigt Ariel

Im aktuellen Dschungelcamp sorgt Reality-TV-Star Ariel für zahlreiche Diskussionen. Die 22-Jährige polarisiert nicht nur innerhalb des Camps, sondern sieht sich auch in den sozialen Netzwerken starker Kritik ausgesetzt. Während einige Zuschauer und ehemalige Teilnehmer wenig Gutes über sie zu sagen haben, hat sich ihr Reality-TV-Kollege Kevin Schäfer nun öffentlich auf ihre Seite gestellt. In seiner Instagram-Story fand er klare Worte und nahm Ariel leidenschaftlich in Schutz.

Kevin argumentierte, dass Ariel die treibende Kraft hinter dem Drama, den Emotionen und den Diskussionen im Camp sei. Ohne sie wäre das Format langweilig und würde an Relevanz verlieren, so der Reality-Star. "Reality lebt von Charakteren, von Polarisierung, von Menschen, die etwas auslösen. Und genau das tut sie", erklärte er. Trotz ihrer Jugend und fehlender Medienroutine halte sich Ariel im Camp wacker und bringe Unterhaltung dorthin, wo andere nur passiv ihre Zeit absitzen würden. Kevin betrachtet dies als eine bemerkenswerte Leistung, die nicht jeder erbringen könne.

Die Verbindung zwischen Kevin und Ariel scheint dabei von Respekt geprägt zu sein, denn laut ihm ist seine Verteidigung nicht auf eine private Freundschaft gestützt. Trotz der Kritik an Ariel erkennt er in ihr ein Ausnahmetalent, das sich behaupten kann. Ariel selbst ist vor ihrem Dschungelabenteuer vor allem durch ihre schillernde Persönlichkeit in der Reality-TV-Landschaft aufgefallen. Kevin, der durchaus als erfahrener Reality-Star gilt, weiß, wie heftig der Gegenwind in der Öffentlichkeit sein kann und scheint in Ariel eine Kämpferin zu sehen, die diesem standhält.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Kevin Schäfer, einstiger "The 50"-Kandidat