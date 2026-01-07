Überraschung: Kevin Schäfer stößt zu "Reality Backpackers"

Kevin Schäfer sorgt für eine späte Überraschung: Der Villa der Versuchung-Teilnehmer hat jetzt offiziell bestätigt, dass er bei Reality Backpackers eingestiegen ist – und zwar mit einem Abenteuer in Peru. Seit dem 16. Dezember läuft die neue Staffel bei Joyn, nun meldet sich Kevin auf Instagram mit klaren Worten: "Es war die bisher härteste Zeit meines Lebens und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich auf diesem Abenteuer begleitet."

Die Sendung setzt erneut auf zufällig zusammengestellte Teams, die mit wenig Budget, viel Improvisation und ständig neuen Aufgaben klarkommen müssen. Kevin kündigt an: "Ich verspreche euch, es wird spannend, emotional und unvergesslich!" Ist das etwa ein Hinweis darauf, dass ihn seine Route nicht nur körperlich, sondern auch mental an die Grenzen brachte? Produziert wird die Staffel exklusiv für Joyn, wo wöchentlich neue Folgen erscheinen.

Zuletzt hatte der Realitystar unter anderem in der ersten Staffel von "Villa der Versuchung" für Aufsehen gesorgt. In einer ausgelassenen Partynacht kam es zu einem überraschenden Kuss mit Raúl Richter (38). Die Bewohner inszenierten spontan eine Hochzeitszeremonie, bei der die beiden Männer sich innig küssten. Kevin scherzte damals: "Du machst mich wahnsinnig. Jetzt ist Schluss damit, Raúl, sonst verliebe ich mich in dich." Während des Drehs war Raúl noch mit Vanessa Schmitt verlobt.

