So feiert Rolf Zuckowski Weihnachten mit seinen Liebsten

Rolf Zuckowski (78), vor allem durch sein Lied "In der Weihnachtsbäckerei" bekannt, hat jetzt enthüllt, wie er das diesjährige Weihnachtsfest mit seiner Familie verbringt. Der Sänger, dessen Musik jedes Jahr zu den Feiertagen erklingt, verrät gegenüber Bunte, dass seine drei Kinder und die Enkelkinder zu Besuch kommen. Im Hause Zuckowski wird dann gemeinsam im Halbkreis vor dem Weihnachtsbaum gesungen, ein Ritual, das dem Musiker besonders am Herzen liegt. Musik spielt also eine zentrale Rolle – wie schon in seiner eigenen Kindheit.

Der gemeinsame Gesang hat seinen Ursprung in einer frühen Erinnerung. "Mein Vater war Seemann. Heiligabend war er meistens zu Haus, ansonsten war er natürlich viel weg. Er spielte ganz gut Mundharmonika. Er hat uns mit dem Lied 'Ihr Kinderlein kommet' auf der Mundharmonika in die Weihnachtsstube geführt", erzählt Rolf im Gespräch mit Bunte. Für ihn sei das immer das Highlight des Fests gewesen, und dieses Gefühl hole er sich jedes Jahr zurück. "Das bedeutet uns viel. So ist dieses Familienband einfach spürbar – auch in die Vergangenheit hinein. Ich habe immer das Gefühl, ich spüre noch einmal die Hände von denen, die auch mal dabei waren und nun nicht mehr dabei sind", erklärt er.

Der Musiker bleibt eng mit Weihnachten verbunden: Sein Erfolgssong "In der Weihnachtsbäckerei" wurde mittlerweile sogar zum Musical und tourt derzeit durch verschiedene Städte, darunter Berlin, wo es noch bis zum 28. Dezember aufgeführt wird. Im letzten Jahr verriet der Sänger im Podcast "Feel Hamburg", wie sein Weihnachtsklassiker entstand: Auf der Heimfahrt von Bochum in den 80ern rief er seine Familie an, die gerade Kekse backte, ließ sich von der Vorfreude inspirieren und sang vor sich hin – daraus wurde der Ohrwurm, der bis heute begeistert. Trotz seines Erfolgs hat der Sänger seine familiären Wurzeln nie aus den Augen verloren und genießt es, Traditionen zu pflegen und weiterzugeben.

Rolf Zuckowski, Musiker

Getty Images Rolf Zuckowski im März 2018

Getty Images Rolf Zuckowski mit seiner Tochter Anuschka und einem Kinderchor