So verbringen Ryan Wöhrl und Lina die Weihnachtsfeiertage

Ryan Wöhrl und Lina Baumann haben ihre Pläne für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage verraten. Für das Paar ist es das zweite Fest, das sie gemeinsam verbringen, und auch diesmal steht Familienzeit im Mittelpunkt. Am Heiligabend feiern die beiden in kleinem Kreis bei Ryans Familie in der Nähe ihres Wohnortes in Bayern. Mit dabei sind seine Eltern, seine Schwester und die Großmutter – und natürlich dürfen auch die Hunde nicht fehlen. Am ersten Weihnachtsfeiertag setzen sich die beiden dann ins Auto und machen sich auf den Weg nach Koblenz, um dort Linas Familie zu besuchen. "Heißt also Cousine, Cousins, Tanten, Onkel. Ja, ich habe da ein bisschen mehr in Petto", erklärte die Influencerin im Interview mit Promiflash.

Die weihnachtliche Stimmung scheint Lina besonders zu gefallen. Sie liebt die Gemütlichkeit, doch ihr größter Wunsch – weiße Weihnachten in ihrer Wahlheimat Bayern – blieb bisher unerfüllt. Vor ihrem Umzug vor drei Jahren hatte sie noch die schneereichen Winter in Erinnerung, die sie letztlich nach Bayern zogen. "Und dann komme ich hier hin. Und seitdem ich hier lebe, habe ich hier gar keinen Schnee", bemerkte sie mit einem Augenzwinkern.

Lina und Ryan leben seit dem vergangenen Jahr in Bayern und haben hier ihr gemeinsames Zuhause gefunden. Während Ryan als Reality-TV-Star bekannt wurde, begeistert Lina ihre Fans als Social-Media-Star, wo sie als "Linuschka" eine treue Anhängerschaft erreicht. Außerdem waren sie gemeinsam in der Realityshow Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Das Paar zeigt sich in Interviews und auf sozialen Medien stets harmonisch und gut aufeinander abgestimmt. Auch ihre Liebe zur Natur und zu Hunden eint die beiden, was sicherlich auch an den Feiertagen für die eine oder andere winterliche Gassirunde sorgen wird – selbst wenn der Schnee weiterhin auf sich warten lässt.

Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Dezember 2025

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, September 2025

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und Lina mit ihren Hunden, Oktober 2025