Dieses schöne Weihnachtsritual haben Ryan Wöhrl und Lina

Ryan Wöhrl und Lina Baumann feiern in diesem Jahr ihr zweites gemeinsames Weihnachtsfest – und sie haben bereits ein Ritual, das sie nicht missen wollen. Im Gespräch mit Promiflash erzählten die beiden, was bei ihnen unbedingt dazugehört. Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten greifen zu einer Filmreihe, die für besonders magische Feststimmung sorgt. "Also immer zur kalten Jahreszeit gucken wir die Harry Potter-Filme", verriet Lina.

Aber ihre Community geht nicht leer aus. Auch in diesem Jahr haben die Influencer für ihre Follower etwas in petto. "Wir machen immer wieder einen Weihnachtsbaum-TikTok, wo wir den aufbauen. Das haben wir letztes Jahr und dieses Jahr gemacht", erklärte Lina im Interview mit Promiflash. Dass weitere Rituale in den nächsten Jahren dazukommen, schließen die zwei nicht aus – immerhin ist es erst ihr zweites gemeinsames Fest als Paar.

Während heute alles harmonisch scheint, mussten Ryan und Lina kurz nach ihrem Sommerhaus-Exit einen dramatischen Moment durchstehen. Kaum zu Hause angekommen, bemerkten sie bei ihrer Hündin Sunny etwas Ungewöhnliches. "Sie war wirklich wie aufgeblasen. Sie hatte so einen richtig runden Bauch", erinnerte sich Lina in einem Video an die schockierende Entdeckung. Es kam zu einer Not-OP. Gegenüber Promiflash gab die liebevolle Hundemama Entwarnung: "Ihr geht es jetzt, Gott sei Dank, auch wieder supergut. Sie hat das super überstanden."

Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Dezember 2025

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Realitystars

Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann mit ihren Hunden, Dezember 2025