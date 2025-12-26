Das schätzen Lina Baumann & Ryan Wöhrl besonders aneinander

Im Mai 2024 machten Lina Baumann, vielen Fans als Linuschka bekannt, und Reality-TV-Star Ryan Wöhrl ihre Liebe offiziell – jetzt gaben die beiden einen besonders intimen Einblick in ihre Beziehung. In einem Gespräch mit Promiflash erzählten sie, was sie am anderen am meisten schätzen und wie sie sich im Alltag ergänzen. Während Ryan betonte, wie sehr ihn Linas Gefühlswelt beeindruckt, kam Lina kaum aus dem Schwärmen über Ryans liebevolle Art als "Papa" für ihren gemeinsamen Welpen heraus.

Ryan beschrieb Lina als extrem gefühlvollen Menschen, der Emotionen intensiv lebt – auch dann, wenn es mal traurige Momente gibt. Genau das mache für ihn aber die Liebe so besonders, die sie ihm schenkt. "Sie gibt mir so viel Aufmerksamkeiten, seien es Kleinigkeiten, große Sachen, also wirklich in jeder Hinsicht. Sie würde alles für mich tun", erklärte der Realitystar. Mit einem Lachen ergänzt er, Lina sei außerdem eine "super Möbeleinrichterin". Lina selbst hob vor allem hervor, wie rücksichtsvoll und sanft Ryan mit ihrem Welpen umgeht, und sagt, sie erlebe täglich, wie schön er die Tiere behandelt. "Ich glaube, dass, wenn wir irgendwann mal Kinder haben, dass du ihnen ein genauso toller Papa sein wirst", schwärmte sie.

Die Worte über mögliche Kinder überraschen nicht, denn das Paar hat bereits in der Vergangenheit offen über ihren Kinderwunsch gesprochen. Mit ihrem gemeinsamen Vierbeiner haben sie vielleicht schon ein Stückchen Familienleben geprobt. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in ihrem privaten Umfeld scheinen sie Hand in Hand durchs Leben zu gehen und ihre Partnerschaft täglich zu zelebrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl und Lina mit ihren Hunden, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars