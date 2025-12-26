Streiten Ryan und Lina Baumann häufig in ihrer Beziehung?

Lina Baumann und Ryan Wöhrl sprechen Klartext über ihren Beziehungsalltag – und darüber, wie oft es wirklich kracht. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die Social-Media-Bekannte und der Reality-TV-Star, die seit 2024 ein Paar sind, wie sie mit typischen Alltagskonflikten umgehen. Ort des Geschehens: das gemeinsame Zuhause. An ihrer Seite? Nur sie beide und jede Menge Ehrlichkeit. Die Quintessenz gleich zu Beginn: Große Dramen um Liebe, Treue oder Zukunftspläne – wie Kinder bekommen – gibt es bei den beiden nicht. Knifflig wird es eher dort, wo der Alltag beginnt.

Ryan macht es im Interview deutlich. "Also, wir haben uns noch nie gestritten wegen Beziehungsthematiken, sondern wir streiten uns immer nur wegen so Aufräumen. Zum Beispiel, wenn ich zu wenig aufräume oder es sind halt immer Sachen, die man oft erwähnt, worauf der Partner bitte achten soll, und dann wird das aber nicht umgesetzt. Und dann muss man sich fünfmal wiederholen", erklärt er gegenüber Promiflash. Lina hakt ein und beschreibt, warum Kleinigkeiten öfter hochploppen: "Das Ding ist, man ist ja 24/7 aufeinander. Und dann, wenn der andere Mal irgendwie sagt, okay, das stört mich, dass du immer das und das da hinlegst. Dann ist es jeden Tag das Gleiche, weil wir jeden Tag den gleichen Ablauf sozusagen am Tag haben und wir fast immer zu Hause sind, dann triggert das halt schon die andere Person." Beide betonen, dass ihnen offene Kommunikation hilft, Reibungen schnell aus der Welt zu schaffen.

Abseits der kleinen Alltagszünder wirken die beiden als Team, das Routinen teilt und Grenzen bespricht. Lina, die vielen als Linuschka bekannt ist, öffnet ihren Alltag häufig für die Community, während Ryan aus der Reality-Welt den Blick hinter die Kulissen kennt. Für die Influencerin und den TV-Star bedeutet Nähe nicht nur romantische Zeit, sondern auch geteilte To-do-Listen, Homeoffice und ein stabiles Zuhause als Dreh- und Angelpunkt. Wenn die beiden von Kommunikation sprechen, meinen sie Gespräche im Kleinen: kurze Absprachen, klare Bitten, ein "Hey, das nervt mich" im richtigen Moment. So entsteht zwischen Content-Planung, Sofa-Zeit und Küchenchaos ein Miteinander, das vom Zuhören lebt.

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

RTL Ryan Wöhrl und Freundin Lina im Sommerhaus, 2025

Instagram / linuschka Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Realitystars

