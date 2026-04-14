Nach "Rust"-Drama: Alec Baldwin erwägt Hollywood-Ruhestand

Alec Baldwin (68) denkt ernsthaft über einen Rückzug aus dem Filmgeschäft nach. Im Podcast "Awards Chatter" des Hollywood Reporter sprach der 68-jährige Schauspieler offen darüber, wie sehr ihn die Jahre nach der "Rust"-Tragödie verändert haben. Bei den Dreharbeiten zu dem Western war im Oktober 2021 die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) durch einen Schuss aus einer Requisitenwaffe ums Leben gekommen, die Alec in der Hand hielt. Die Ermittlungen und der anschließende Prozess hinterließen tiefe Spuren – und trieben ihn in die Arme seiner Familie. "Ich war dreieinhalb Jahre lang viel zu Hause, bei meinen Kindern. Ich habe kaum gearbeitet", sagte er im Podcast. "Und ich will mein Haus nicht mehr verlassen. Ich will nicht mehr arbeiten. Wirklich nicht. Ich will in Rente gehen und zu Hause bei meinen Kindern bleiben."

Gemeinsam mit seiner Frau Hilaria Baldwin (42) hat Alec sieben Kinder, darunter die Töchter Carmen (12), María und Ilaria sowie die Söhne Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7) und Eduardo. Außerdem ist er Vater von Tochter Ireland Baldwin (30), die aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (72) stammt. Seinen neuen Blick auf Prioritäten schilderte der Schauspieler im Podcast mit einer Anekdote: Als er mit seinem Sohn Romeo beim Skijackenkauf in einem Laden einen Ratschlag gab, erntete er von dem Jungen prompt die schlagfertige Antwort: "Was weißt du schon? Du kommst doch aus Long Island." "Das ist jetzt mein Leben, Tag für Tag für Tag", sagte Alec dazu lachend. Zum Abschluss des Podcasts rief er außerdem spontan seine Frau Hilaria per Videoanruf an und sagte ihr vor den Zuhörern: "Ich habe ihnen erzählt, dass ich ohne dich die ganze 'Rust'-Situation nicht überlebt hätte. Danke dir."

Alec hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, wie stark ihn der Vorfall in jeder Hinsicht getroffen hat – gesundheitlich, finanziell und privat. Im Podcast schilderte er nun außerdem, dass er während der Fertigstellung des Films "Rust" in Montana schwer erkrankt war. Er litt an orthostatischer Hypotonie, einer durch Blutdruckmedikamente ausgelösten Kreislaufstörung, die dazu führt, dass man ohnmächtig wird. "Ich bin an einem Wochenende um St. Patrick's Day dreimal umgekippt und bin dabei einmal auf meine Frau gefallen", erzählte er. Acht Tage lang habe er das Bett nicht verlassen können und danach zwei Wochen Physiotherapie gebraucht. Den Film musste er dennoch fertigstellen – als Teil eines Vergleichs mit Matthew Hutchins, dem Ehemann der verstorbenen Kamerafrau. Über die Bedeutung seiner Frau Hilaria in dieser Zeit hatte Alec zuletzt im Zusammenhang mit seiner TLC-Sendung gesagt: "Ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre."

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Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern

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Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025