Darum lässt Alyssa Milano ihre Brustimplantate entfernen

Alyssa Milano (52) hat sich entschieden, ihre Brustimplantate entfernen zu lassen. Mit einem Foto aus dem Krankenhausbett und einer emotionalen Botschaft auf Instagram teilte die Schauspielerin nun ihre Beweggründe mit ihren Fans. Sie wolle sich von "falschen Narrativen" verabschieden und alles loslassen, was sie einst fälschlicherweise für notwendig hielt, etwa um attraktiv, erfolgreich und glücklich zu sein. Die 52-jährige Charmed-Darstellerin sprach auch die schwierigen Erfahrungen ihrer Vergangenheit an, in denen ihr Körper sexualisiert und missbraucht wurde. Sie betonte, dass sie diese Entscheidung nicht nur für sich, sondern auch mit Blick auf ihre Tochter Bella getroffen habe.

In ihrem eindringlichen Posting machte Alyssa jedoch deutlich, dass sie nicht generell gegen Brustimplantate sei. Sie erklärte, dass viele Frauen darin Freiheit und Schönheit finden könnten, und sie diesen Weg vollkommen respektiere. Auch durch die Offenheit von Michelle Visage (57), bekannt aus RuPaul's Drag Race, habe Alyssa den Mut gefasst, diesen Schritt zu gehen. Michelle hatte ihre Implantate laut Daily Mail bereits 2019 entfernt und offen über ihren Umgang mit einer Autoimmunerkrankung gesprochen, was Alyssa inspirierte. "Heute werde ich geliebt, ich bin feminin, ich bin attraktiv und ich bin erfolgreich. Nichts davon habe ich meinen Implantaten zu verdanken", schrieb sie weiter.

Alyssa betonte bereits in der Vergangenheit oft den Wert innerer Stärke und Zufriedenheit. Zu ihrem Geburtstag im vergangenen Dezember begeisterte sie ihre Fans mit einem ungeschminkten Selfie, das ihre gelassene und ungekünstelte Seite zeigte. "Das ist 52. Kein Make-up. Keine Filter", schrieb sie damals zu dem Foto. Mit ihrer offenen Art inspiriert sie nicht nur andere Frauen, sondern bleibt ein eindrucksvolles Vorbild dafür, wie wichtig Selbstakzeptanz und persönliches Wohlbefinden sind.

Getty Images Alyssa Milano bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Alyssa Milano, Shannen Doherty und Holly Marie Combs in "Charmed"

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milano im Dezember 2024