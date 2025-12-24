An Feiertagen: Boris Beckers Kinder lernen Baby Zoë kennen

Weihnachten wird für Boris Becker (58) zum großen Wiedersehen – und zum Debüt für die Kleinste. Der frühere Tennis-Star verbringt die Feiertage in seiner Wahlheimat Mailand, wie er der Bild bestätigte. Mit dabei: die Söhne Noah (31) und Elias (26), außerdem Amadeus (15), der bereits in der Stadt gesichtet wurde, sowie Schwester Sabine mit ihren Kindern Vincent und Carla. "Ich bin sehr glücklich, dass vier meiner fünf Kinder über die Weihnachtstage zusammen sind", sagte Boris. Besonders bewegt ihn, dass seine neugeborene Tochter Zoë erstmals auf ihre älteren Geschwister trifft – ein Moment, auf den der frischgebackene Fünffach-Papa sich hörbar freut.

Der jüngste Familienzuwachs kam am 21. November zur Welt, am ersten Todestag von Boris' Mutter Elvira und nur einen Tag vor seinem 58. Geburtstag. Für seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) ist es das erste Kind. Das Paar hatte 2024 geheiratet und zeigte sich schon in der Adventszeit in großer Familienrunde. Auf Instagram teilte Boris zum vierten Advent ein Bild von Lilian, Baby Zoë und Schwiegervater Victor Monteiro neben einem festlich geschmückten Baum. "Drei Generationen. Ein besonderer Moment", schrieb er dazu. Noah reagierte mit einem roten Herz. Bereits zum dritten Advent gab es einen weiteren Einblick: Beim Dinner feierte die Runde den Geburtstag von Lilians geliebter Großmutter Nemy, Zoës Urgroßmutter, wie Boris erklärte.

Abseits der großen Bühne genießt Boris die familiäre Nähe. In Mailand, wo er mit Lilian lebt, pflegt der Sportler seit Monaten einen ruhigen Rhythmus zwischen Zuhause, kurzen Reisen und Treffen mit Verwandten. Lilian, die als politische Risikoanalystin bekannt wurde, hält sich im Netz zurück, zeigt in den gemeinsamen Fotos aber eine warmherzige Seite – oft mit Baby auf dem Arm, dicht an ihren Liebsten. Noah, der als Künstler und Musiker tätig ist, gilt in der Patchwork-Runde als ruhiger Fixpunkt und lässt seine Zuneigung gern per Emoji sprechen. Familienrunden wie diese sind für Boris eng mit Erinnerungen verbunden – nun auch mit den ersten Feiertagen zu dritt: er, Lilian und die kleine Zoë.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, November 2025

Instagram / borisbeckerofficial Noah, Boris und Elias Becker, Oktober 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian de Carvalho Monteiro (l.) und ihre Großmutter Nemy (r.)