Chris Hemsworths Tochter India rockt auf dem Dirtbike ab

Chris Hemsworth (42) lässt auf Instagram die Motoren aufheulen: Der Schauspieler zeigt, wie Tochter India Rose auf einer Dirtbike-Strecke einen satten Sprung setzt – und dabei cool bleibt. Veröffentlicht hat Chris die Aufnahmen am 6. November, entstanden sind sie nach seinen Worten am vergangenen Wochenende. Zu sehen sind India in kompletter Racing-Ausrüstung, ein gemeinsames Selfie vor der Fahrt und Trainerin Taylor Eve an der Seite. "Meine Kleine hat es letztes Wochenende absolut krachen lassen", schrieb Chris dazu. In einem Clip gibt India Gas, nimmt Anlauf und fliegt über den Hügel, während aus dem Off ein begeistertes "Oh mein Gott!" zu hören ist.

In der Bilderreihe bedankt sich der "Thor"-Star ausdrücklich bei Taylor und gratuliert zum Geburtstag. "Meine Kleine hat es letztes Wochenende absolut krachen lassen! Happy Birthday... und ein riesiges Dankeschön, dass du ihr das Springen beigebracht hast", heißt es in seinem Instagram-Post. Neben dem Selfie mit India zeigt Chris auch, wie einer seiner Söhne sich das Bike greift, offenbar um die Schwester auf der Strecke zu begleiten. Die Familie ist mit dem Offroad-Hobby vertraut: Bereits im Frühjahr feierte Chris den Rennstart von Sohn Tristan. "Mega für meinen Jungen, der bei seinem allerersten Rennen Dritter in seiner Klasse wurde, stolzer Moment", schrieb er damals auf der Plattform und teilte eine Umarmung im Ziel sowie Bilder vom Startgatter.

Abseits der Piste präsentierten sich Chris und seine Liebsten im Juli geschlossen in London auf dem roten Teppich zu "Limitless: Better Now Live" – mit Ehefrau Elsa Pataky (49), den Zwillingen Sasha und Tristan, den Eltern Craig und Leonie, Bruder Liam Hemsworth (35) und dessen Verlobten Gabriella Brooks (29). Zuvor hatte Chris einen Familien-Skiurlaub zusammengefasst, inklusive Stunts der Kinder und einem augenzwinkernden Fazit. "Schon wieder ein Ski-Trip, bei dem die Kinder mir das Gefühl geben, dass ich nicht an den Berg gehöre", schrieb er dazu auf Instagram. Die Einblicke zeigen, wie sehr der Australier gemeinsame Actionmomente schätzt – ob mit Helm und Stollenreifen, in Skistiefeln oder im Anzug auf dem Teppich, wenn die Familie zusammenkommt.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und siene Tochter, November 2025

Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky am 17. Juli 2025 in London

Getty Images Chris und Liam Hemsworth mit ihren Partnerinnen und Eltern, Juli 2025