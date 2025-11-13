Diese Stars machten Chris Hemsworth "Thor"-Rolle streitig

Wer hätte statt Chris Hemsworth (42) den Hammer schwingen können? Der Marvel-Star setzte sich beim Casting für Thor gegen gleich zehn prominente Konkurrenten durch, berichtet das Magazin Just Jared. Mehrere der damaligen Anwärter haben in Interviews ausgepackt, wie knapp es war und wie ihre Vorsprechen in Los Angeles liefen. Mit im Rennen waren enge Bekannte und spätere Kollegen von Chris. Einer von ihnen tauchte später sogar an seiner Seite in den "Thor"-Filmen auf.

Joel Kinnaman (45) erzählte in der Show Live with Kelly and Ryan, sein allererstes US-Vorsprechen sei "Thor" gewesen: "Ich weiß nicht genau, wie nah ich dran war, aber ich glaube, ich war so eine Art Zweitplatzierter." Alan Ritchson (42) blickte in Men's Health kritisch zurück: "Ich habe es nicht ernst genommen. Ich dachte, die geben mir die Rolle, wenn ich aussehe wie der Typ." Alexander Skarsgard (49) bestätigte laut Just Jared Treffen mit Kevin Feige (52) und Kenneth Branagh (64) und schilderte eine Probe im Kostüm als "ziemlich spaßig". Kevin McKidd (52) wurde laut Screen Rant sogar in frühem Konzept-Artwork als potenzieller Donnergott skizziert.

Wrestling-Ikone Triple H (56) tauchte 2008 als heißes Gerücht auf, wie Bleacher Report berichtete. Tom Hiddleston (44) verriet in The Tonight Show mit Jimmy Fallon (51), er habe tatsächlich für "Thor" vorgesprochen: "Wenn du über 1,80 bist und blond, darfst du es versuchen", berichtete er. Am Ende stand er dann als Loki neben Chris vor der Kamera. Daniel Craig (57) wurde 2009 von Deadline als Frontrunner gehandelt, soll die Rolle aber abgelehnt haben. Channing Tatum (45) hat ebenfalls für den Part des Donnergottes vorgesprochen. Im Gespräch mit Variety erinnerte er sich: "Ich wollte eigentlich gar nicht Thor sein. Aber ich wollte vor Kenneth Branagh vorsprechen." Das Vorsprechen an sich soll allerdings nicht gut gelaufen sein. Charlie Hunnam (45) sprach laut International Business Times von mehreren Treffen mit Marvel: Es sei ein "seltsamer Tanz" gewesen, bis "sie Chris Hemsworth gefunden haben."

Besonders pikant: Chris bestätigte gegenüber MensXP, dass sein jüngerer Bruder Liam Hemsworth (35) "fast die Rolle bekam". Im Interview mit Wired sagte er rückblickend, seine erste Audition sei "mies" gelaufen, während Liam bis zum Schluss im engsten Kreis war. "Sie sagten: Er ist großartig, aber etwas jung. Mein Manager meinte dann: Er hat einen älteren Bruder", erinnerte sich der Australier. Chris kam erneut, mit anderer Einstellung – und holte sich die Rolle, die seine Karriere prägen sollte. Dass zwei Brüder denselben Superhelden anvisierten, wurde später zu einem Running Gag in Interviews der Familie. Während Liam seinen eigenen Weg in großen Franchises ging, blieb der Ton zwischen den Geschwistern öffentlich freundschaftlich.

Anzeige Anzeige

ActionPress/SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Thor: The Dark Kingdom"

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ Action Press Tom Hiddleston und Chris Hemsworth in "Thor", 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth, Chris Hemsworth und Luke Hemsworth, 2015

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler