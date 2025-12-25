David Harbour verwirrt Fans mit merkwürdigem Scherz

David Harbour (50) hat am Wochenende in Encinitas, Kalifornien, für Stirnrunzeln gesorgt. Der Star aus "Stranger Things" betrat laut Überwachungsvideo des Encinitas Ale House kurz die Bar und rannte wenige Augenblicke später wieder hinaus – mit einem weißen Hut in der Hand. Draußen drehte er sich um und rief: "Los, Mann! Schnapp mich endlich." Ein offenbar verärgerter Gast folgte ihm daraufhin auf die Straße und fragte: "Was zum Teufel habe ich dir getan, Mann?" Wenig später kehrte der Mann mit seinem Hut zurück in die Bar. Handgreiflichkeiten habe es nicht gegeben, heißt es.

Zeugen schilderten TMZ, David sei mit einem Freund am Lokal vorbeigekommen, ein Barbesucher habe ihn freundlich begrüßt. Der Begleiter habe gesagt, man treffe sich mit ein paar Girls, woraufhin der Schauspieler angeblich geantwortet habe: "Nein, lass uns zu diesem Typen nach Hause gehen." Der Gast fand das "seltsam" und ging in die Bar hinein. Kurz darauf sei David ihm in die Bar gefolgt, habe ihm den Hut vom Kopf gezogen und sei losgerannt. Ein Augenzeuge behauptet zudem, der "Violent Night"-Darsteller habe den Hut später auf den Boden geworfen, Leute nach dem Irakkrieg gefragt, sei emotional geworden und habe kniend gebetet. Eine Quelle mit direktem Einblick erklärte TMZ, Davids bipolare Erkrankung könne eine Rolle gespielt haben: "David war immer ehrlich, was seine bipolare Störung angeht. Es würde mich nicht überraschen, wenn er damit auch jetzt zu kämpfen hat, nachdem er das ganze Jahr über gearbeitet hat und sein Privatleben unter öffentlicher Beobachtung stand."

David hatte früher öffentlich gemacht, dass bei ihm mit 25 eine bipolare Störung diagnostiziert wurde und dass er als junger Mann zeitweise in einer Klinik war. Zuletzt drehte der Schauspieler parallel mehrere Projekte, darunter "Violent Night 2" und "Evil Genius", während seine Trennung von Sängerin Lily Allen (40) Schlagzeilen machte. In den vergangenen Wochen stand er außerdem wegen Berichten über Spannungen mit "Stranger Things"-Kollegin Millie Bobby Brown (21) im Fokus, zeigte sich bei der Premiere von Staffel 5 jedoch gemeinsam mit dem Cast. Fans fragen sich nun, ob David einfach nur einen Scherz machen wollte oder ob vielleicht etwas Ernsteres dahintersteckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und David Harbour bei der Premiere von "Stranger Things" Staffel 5